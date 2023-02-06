В России суд отказался признавать правоту слов Венедиктова, что Пригожин является создателем ЧВК Вагнера

Пресненский районный суд Москвы отказался пересматривать ранее частично удовлетворенный иск создателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина к бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, который назвал его в эфире «хозяином ЧВК Вагнера». «Суд отказал в пересмотре решения по делу "Пригожин vs Венедиктов"». Суд не поверил Пригожину, что он основатель и финансист группы «Вагнер», - написал в Telegram Венедиктов в понедельник, 6 февраля.

«Суд отказался принять »подарок« Пригожина Венедиктову. Да что же это делается-то», - добавил журналист, напомнив о словах Пригожина, который в январе заявил, что «дарит победу» в суде Венедиктову.

Пригожин признал свою роль в создании ЧВК

В сентябре 2022 года Пригожин признался, что является создателем ЧВК. После этого Венедиктов и его адвокат Калой Ахильгов настаивали на пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Тем не менее, суд не стал пересматривать свое старое решение от августа 2022 года, в котором признал слова главреда «Эха Москвы» о Пригожине как «хозяине ЧВК Вагнера» недостоверной информацией.