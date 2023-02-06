Пн, 6.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В России суд отказался признавать правоту слов Венедиктова, что Пригожин является создателем ЧВК Вагнера

Deutsche Welle
В России суд отказался признавать правоту слов Венедиктова, что Пригожин является создателем ЧВК Вагнера
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Алексей Венедиктов.
Алексей Венедиктов. Фото: Shutterstock

Евгений Пригожин признал, что является создателем ЧВК Вагнера, и согласился «отдать победу» в суде журналисту Алексею Венедиктову. Но суд отказался пересматривать прежнее решение по иску бизнесмена, пишет Deutsche Welle.

Пресненский районный суд Москвы отказался пересматривать ранее частично удовлетворенный иск создателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина к бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, который назвал его в эфире «хозяином ЧВК Вагнера». «Суд отказал в пересмотре решения по делу "Пригожин vs Венедиктов"». Суд не поверил Пригожину, что он основатель и финансист группы «Вагнер», - написал в Telegram Венедиктов в понедельник, 6 февраля.

«Суд отказался принять »подарок« Пригожина Венедиктову. Да что же это делается-то», - добавил журналист, напомнив о словах Пригожина, который в январе заявил, что «дарит победу» в суде Венедиктову.

Пригожин признал свою роль в создании ЧВК

В сентябре 2022 года Пригожин признался, что является создателем ЧВК. После этого Венедиктов и его адвокат Калой Ахильгов настаивали на пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Тем не менее, суд не стал пересматривать свое старое решение от августа 2022 года, в котором признал слова главреда «Эха Москвы» о Пригожине как «хозяине ЧВК Вагнера» недостоверной информацией.

В суде не объяснили отказ пересматривать дело. В его пресс-службе агентству ТАСС заявили, что мотивы этого решения будут позднее изложены в письменном виде, а решение опубликуют на сайте суда.

Ключевые слова
Наверх