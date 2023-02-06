Эстонские банки богатеют за счет народа: кредиты дорожают, а проценты по вкладам повышать не хотят

По данным Финансовой инспекции, работающие в Эстонии банки, как во втором квартале 2022 года, так и в конце года, выплачивали домохозяйствам 0,06 процентов от суммы вклада в год за хранение денег на счете. Однако средняя процентная ставка по жилищным кредитам в середине прошлого года составляла 1,91 процента, а на конец года - 3,48 процента. Таким образом, процентная ставка по депозитам до востребования во втором полугодии не изменилась, хотя средняя процентная ставка по жилищным кредитам при этом выросла на 1,57 процентных пункта.

Разница между банковской процентной ставкой по кредиту и процентной ставкой по депозиту до востребования за полгода значительно увеличилась. Если в середине прошлого года средняя процентная ставка по жилищному кредиту превышала процентную ставку по депозиту до востребования на 1,85 процентных пункта, то в конце года она составила уже 3,42 процентных пункта.

Разница между средней процентной ставкой срочного вклада и процентной ставкой по кредиту также значительно увеличилась. Средняя процентная ставка по срочному депозиту увеличилась на 0,49 процентных пункта во второй половине прошлого года, но к концу года разница между средней процентной ставкой по жилищному кредиту и процентной ставкой по срочному депозиту еще увеличилась с 1,16 процентных пункта до 2,24 процентных пункта.

Аналогичная картина и для предприятий. Средняя процентная ставка по депозитам до востребования увеличилась на 0,12 процентных пункта, а процентная ставка по срочным депозитам на 1,04 процентных пункта за последние шесть месяцев. Однако средняя процентная ставка по кредитам, предоставленным компаниям, увеличилась значительно больше - на 1,67 процентных пункта.