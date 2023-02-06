Грузинский суд не поверил, что Саакашвили тяжело болен, и отказался его освободить

Судья тбилисского городского суда Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении или отсрочке уголовного наказания экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Таким образом Саакашвили остается в заключении в клинике «Вивамеди» в Тбилиси.

Принятое решение вызвало негодование присутствующих на процессе и ожидающих решения судьи во дворе суда. Кто-то выкрикивал: «Раб! Раб!»

«Я другого и не ждала, потому что в условиях, в которых мы живем, другого решения и быть не могло, - сказала после оглашения решения судьей мать Саакашвили Гиули Аласания, которую окружили журналисты. - Единственный союзник у этих властей в России. Это сегодня реальность. Все прогрессивное человечество на стороне моего сына».

Близкие Саакашвили давно бьют тревогу по поводу состояния его здоровья, отмечая, что, несмотря на то, что он находится в медицинском учреждении, его состояние ухудшается день ото дня.

В переводе Саакашвили на лечение за границу они видят единственный выход для спасения его жизни.