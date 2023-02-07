Сегодня послы Эстонии и России покинут свои посты

Посол Эстонии Маргус Лайдре был вызван в МИД России в середине января, где ему был выражен решительный протест в связи с действиями эстонских властей, и 7 февраля ему было приказано покинуть Россию.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу тогда же заявил, что Эстония не отступит от своего принципа эквивалентности, а это значит, что 7 февраля Эстонию должен будет покинуть и российский посол.

«Эстония приняла к сведению решение России понизить дипломатическое представительство до уровня временного поверенного в делах. Эстония исходит в отношениях с Россией от принципа паритета_ от которого мы не отступим. Это означает, что посол России в Таллинне уедет одновременно с послом Эстонии 7 февраля», – заявил Рейнсалу в январе.

«Шаги России не мешают нам продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине, которая уже почти год борется за свой суверенитет и нашу общую безопасность. Мы продолжим поддерживать Украину в ситуации, когда Россия планирует крупномасштабные атаки, и призываем другие страны-единомышленники увеличить помощь Украине», – добавил глава МИД Эстонии.