Мнение ⟩ Можно ли считать меня предателем, если я сочувствую россиянам?

Я чувствовала, что мне жаль российских матерей, что их сыновья погибли. Я сама мать, поэтому могу представить глубину боли, вызванную потерей ребенка. В то же время речь идет о женщинах, дети которых сражаются на чужбине за сидящего в Кремле военачальника, убивают, мучают и насилуют невинных. Я являюсь предателем, если сопереживаю им?