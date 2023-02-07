Вт, 7.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Мнение ⟩ Можно ли считать меня предателем, если я сочувствую россиянам?

Можно ли считать меня предателем, если я сочувствую россиянам?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Кюлли Каппер.
Кюлли Каппер. Фото: Erakogu

Недавно я переводила статью британского еженедельника The Economist, репортеру которого удалось поговорить с российскими матерями, похоронившими своих погибших в войне с Украиной сыновей.

Гробы втайне закопали у Волги на юге России, так как боялись показать скорбь. Они были благодарны за то, что трупы детей были доставлены туда в таком виде, что их можно было опознать, описывает редактор отдела зарубежных новостей Postimees Кюлли Каппер.

Я чувствовала, что мне жаль российских матерей, что их сыновья погибли. Я сама мать, поэтому могу представить глубину боли, вызванную потерей ребенка. В то же время речь идет о женщинах, дети которых сражаются на чужбине за сидящего в Кремле военачальника, убивают,  мучают и насилуют невинных. Я являюсь предателем, если сопереживаю им?

Ключевые слова
Наверх