Недавно я переводила статью британского еженедельника The Economist, репортеру которого удалось поговорить с российскими матерями, похоронившими своих погибших в войне с Украиной сыновей.
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Мнение ⟩ Можно ли считать меня предателем, если я сочувствую россиянам?
Можно ли считать меня предателем, если я сочувствую россиянам?
Гробы втайне закопали у Волги на юге России, так как боялись показать скорбь. Они были благодарны за то, что трупы детей были доставлены туда в таком виде, что их можно было опознать, описывает редактор отдела зарубежных новостей Postimees Кюлли Каппер.