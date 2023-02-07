Россия на прошлой неделе поставила рекордные с июня объемы своей нефти по морю, но из-за введенных санкций и вынужденных скидок новым покупателем, нефтяные доходы Кремля все равно сократились. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Объем сырой нефти, поставляемой Россией морем в Китай, Индию и Турцию, составил за месяц до 3 февраля 3,29 млн баррелей в день - это на 127 тыс. баррелей в день больше, чем за предшествующий месяц и абсолютный максимум с момента начала мониторинга Bloomberg в начале 2022 года. Объемы поставок росли параллельно с тем, как сокращались поставки нефти по трубопроводу «Дружба», идущему в Европу.

Bloomberg: рынок ЕС для России практически потерян

Морской экспорт сырой нефти из России в европейские страны сократился до 125 тыс. баррелей в сутки, а единственным из европейских пунктов назначения стала Болгария. Европейский рынок объемом более 1,5 млн баррелей в сутки почти полностью потерян Россией, констатирует Bloomberg. «Его заменили дальнемагистральные направления в Азии, которые намного дороже и требуют много времени на обслуживание», – пишет агентство.