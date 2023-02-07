Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 4800 человек

По данным спасателей, число жертв в Турции к утру вторника возросло до 3381. Еще 20 426 человек получили ранения. В результате землетрясений 5 775 зданий обрушились.Согласно новым подсчетам, общее число погибших в Турции и соседней Сирии достигло 4890 человек.

Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции. За ним последовало более сорока афтершоков.

Затем примерно в 13:30 по местному времени произошло второе землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился в районе Эльбистан в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.

Всю ночь продолжалась спасательная операция по поиску людей, оказавшихся под завалами после обрушения тысяч зданий в обеих странах.

Спасатели борются с проливным дождем и снегом, чтобы найти выживших. С рассветом спасатели активизировали поиски.

Спасатели выносят из разрушенного здания девочку в пострадавшем от землетрясения Диярбакыре на юго-востоке Турции.

Страны, включая США и Южную Корею, отправляют в регион помощь после того, как Турция обратилась с призывом о помощи.

Президент Красного Полумесяца Керем Киник попросил людей не ездить на своих автомобилях в зоны землетрясения, чтобы пожертвовать гуманитарную помощь. Безопаснее привозить одеяла, теплую одежду и обувь в пункты сбора, откуда потом она будет доставлена в пострадавшие регионы.