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Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 4800 человек

BBC News Русская служба
Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 4800 человек
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BBC
Землетрясение в Турции.
Землетрясение в Турции. Фото: UMIT BEKTAS

На большей части юга Турции и севера Сирии всю ночь продолжалась спасательная операция после двух мощных землетрясений, в результате которых погибли более 4800 человек.

По данным спасателей, число жертв в Турции к утру вторника возросло до 3381. Еще 20 426 человек получили ранения. В результате землетрясений 5 775 зданий обрушились.Согласно новым подсчетам, общее число погибших в Турции и соседней Сирии достигло 4890 человек.

Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции. За ним последовало более сорока афтершоков.

Затем примерно в 13:30 по местному времени произошло второе землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился в районе Эльбистан в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.

Всю ночь продолжалась спасательная операция по поиску людей, оказавшихся под завалами после обрушения тысяч зданий в обеих странах.

Спасатели борются с проливным дождем и снегом, чтобы найти выживших. С рассветом спасатели активизировали поиски.

Спасатели выносят из разрушенного здания девочку в пострадавшем от землетрясения Диярбакыре на юго-востоке Турции.
Спасатели выносят из разрушенного здания девочку в пострадавшем от землетрясения Диярбакыре на юго-востоке Турции. Фото: Reuters

Страны, включая США и Южную Корею, отправляют в регион помощь после того, как Турция обратилась с призывом о помощи.

Землетрясение в Турции.
Землетрясение в Турции. Фото: Reuters

Президент Красного Полумесяца Керем Киник попросил людей не ездить на своих автомобилях в зоны землетрясения, чтобы пожертвовать гуманитарную помощь. Безопаснее привозить одеяла, теплую одежду и обувь в пункты сбора, откуда потом она будет доставлена в пострадавшие регионы.

«Автомобили провалились в 50-метровый разлом на дороге. На дорогах снег и гололед», – предупредил он.

Карта
Карта Фото: BBC

Морозы, снег и дождь затрудняют поиск выживших под обломками рухнувших зданий. По словам очевидцев, они слышат голоса погребенных под руинами людей.

Поиски выживших.
Поиски выживших. Фото: Getty Images
Турецкие спасатели работают не покладая рук.
Турецкие спасатели работают не покладая рук. Фото: Getty Images

Один мужчина в Хатае, провинции на юге Турции, в слезах описывал агентству Reuters мучительное ожидание спасателей.

«Они кричат, они говорят: "Спасите нас", но мы не можем их спасти... С утра здесь никто не появился».

BBC
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