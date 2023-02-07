Трагедия в Ласнамяэ: при пожаре погибли два человека

В 6:23 центр тревоги получил сообщение, что лестничная клетка на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Маяка в районе Ласнамяэ, заполнена дымом светлого цвета. По словам позвонившего, дымовые датчики не сработали, поэтому трудно определить, откуда шел дым.

Первыми на место происшествия прибыли спасатели Кесклиннаской спасательной команды. Они обнаружили горевшую на четвертом этаже квартиру и вынесли из нее трех мужчин среднего возраста. Одного пострадавшего скорая помощь доставила в больницу. К сожалению, медикам скорой помощи не удалось реанимировать двух других мужчин.

Спасатели локализовали возгорание к 6:53 и окончательно ликвидировали его к 7:00.

Руководитель спасательных работ подтвердил, что в квартире отсутствовал дымовой датчик. Согласно первоначальным данным, пожар мог начаться из-за неосторожного курения. Его точная причина устанавливается.

Спасательный департамент напоминает, что исправный датчик дыма помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть помещение.