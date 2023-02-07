В рамках XVI Таллиннского зимнего фестиваля, который пройдет с 14 по 21 февраля, Фонд музыкантов PLMF отметит свое 20-летие грандиозным гала-концертом (19 февраля, концертный зал «Эстония»). Вместе с ведущими эстонскими солистами на одной сцене гала-концерта выступит симфонический оркестр Таллиннской школы музыки и балета под управлением Яана Отса.
По случаю 20-летия Фонда музыкантов PLMF в Эстонию приглашены солисты из Южной Кореи и Италии
18 февраля в Таллиннской ратуше выступят оперные солисты из Южной Кореи и Италии. Благотворительная инициатива «Взгляни и открой свое сердце» призывает оказать помощь в приобретении мобильного КТ-сканера для Эстонского ракового союза. Организатором фестиваля является Фонд музыкантов PLMF во главе с художественным руководителем Пилле Лилль.
«Атмосферой юбилейного фестиваля наполнен как процесс подготовки к фестивалю, так и общение с музыкантами, – рассказывает создатель и художественный руководитель фонда PLMF Пилле Лилль. – На сцене концертного зала “Эстония” публика сможет насладиться творчеством лучших эстонских музыкантов, а концерты фестиваля в Доме братства Черноголовых Таллиннской филармонии, Таллиннской Ратуше и Шведской церкви Святого Михаила поднимут настроение и направят мысли в направлении красоты и любви».
20-летие PLMF является уникальным феноменом общественной инициативы как в Эстонии, так и за рубежом, который стремится поддерживать эстонских музыкантов независимо от их возраста. «Моя миссия – поддержка наших музыкальных талантов и тем самым обогащение эстонской музыкальной жизни», – говорит Пилле Лилль.
Открытие фестиваля состоится в Шведской церкви Святого Михаила 14 февраля в 18:00. Мы порадуем жителей и гостей города традиционным бесплатным концертом «Молодые таланты в день дружбы», на котором выступят ученики таллиннских музыкальных школ. Лучшие фортепианные дуэты Эстонии выступят в Доме братства Черноголовых 15 февраля в 18:00, оперные солисты из Италии и Южной Кореи выступят в Таллиннской ратуше 18 февраля в 18:00, а струнный квартет Prezioso закроет фестиваль 21 февраля в 18:00.
На грандиозном гала-концерте выступят ведущие эстонские солисты и музыканты: пианисты Ирина Захаренкова и Ральф Таал, скрипачи Анна-Лиза Безродная, Сигрид Куульман и Кристина Крийт, сопрано Пилле Лилль, Мария Веретенина, Кристина Вяхи, Мария Листра и Марион Мельник, меццо-сопрано Кади Юргенс и Аннализа Пиллак, тенор Оливер Куусик, баритон Ааре Саал, бас Павел Балакин, органистка Тиа Тенно, саксофонистка Вирго Вельди, трубач Неэме Отс и дуэт Андреас Ленд (виолончель) и Аллан Якоби (аккордеон). Ведущей вечера будет любимая многими телезвезда Маргит Килуметс.
Фестиваль отдает дань уважения маэстро Яану Ряэтсу, его творчество представлено в нескольких программах.
С 2006 года фестиваль уделяет особое внимание нуждающимся в нашем обществе, для этого фонд PLMF создал благотворительную инициативу «Взгляни и открой свое сердце», которая собирает средства на приобретение мобильного КТ-сканера для Эстонского ракового союза. PLMF выделяет на эти цели 20% доходов от продажи билетов. Также фонд призывает делать пожертвования: MTÜ Muusikute täiendõppe keskus, EE037700771003227591, AS LHV Pank, пояснение Tõsta pilk ja ava süda.
С программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Билеты в продаже в Piletilevi и перед концертами.