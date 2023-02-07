По случаю 20-летия Фонда музыкантов PLMF в Эстонию приглашены солисты из Южной Кореи и Италии

18 февраля в Таллиннской ратуше выступят оперные солисты из Южной Кореи и Италии. Благотворительная инициатива «Взгляни и открой свое сердце» призывает оказать помощь в приобретении мобильного КТ-сканера для Эстонского ракового союза. Организатором фестиваля является Фонд музыкантов PLMF во главе с художественным руководителем Пилле Лилль.

Пилле Лилль Фото: Фонд музыкантов PLMF

«Атмосферой юбилейного фестиваля наполнен как процесс подготовки к фестивалю, так и общение с музыкантами, – рассказывает создатель и художественный руководитель фонда PLMF Пилле Лилль. – На сцене концертного зала “Эстония” публика сможет насладиться творчеством лучших эстонских музыкантов, а концерты фестиваля в Доме братства Черноголовых Таллиннской филармонии, Таллиннской Ратуше и Шведской церкви Святого Михаила поднимут настроение и направят мысли в направлении красоты и любви».

20-летие PLMF является уникальным феноменом общественной инициативы как в Эстонии, так и за рубежом, который стремится поддерживать эстонских музыкантов независимо от их возраста. «Моя миссия – поддержка наших музыкальных талантов и тем самым обогащение эстонской музыкальной жизни», – говорит Пилле Лилль.