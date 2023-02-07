Двух пропавших в Силламяэ мальчиков нашли в Нарве

Охранник позвонил в полицию и выяснил, что девятилетних мальчиков ищут весь день: они ушли из дома в Силламяэ и не вернулись. Охранник взял мальчиков под свою опеку до прибытия полиции и передал детей стражам порядка.

На прошлой неделе в Таллинне тоже произошел интересный случай: преступника поймали под машиной. В ночь на воскресенье с камеры видеоохраны, установленной на территории предприятия, поступил сигнал тревоги. Специалист по управлению сигналами тревоги заметил, что по территории передвигаются два человека и отправил на объект патрульные экипажи. Патрулям удалось задержать на территории одного из злоумышленников. Сначала он оказал сопротивление, а потом его нашли под черным BMW. С собой у мужчины была сумка с различными рабочими инструментами: электропилой, отвертками, кусачками и т.д. По словам охранников, задержанный пытался украсть катализатор этого автомобиля.