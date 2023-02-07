Почему мощность электромобилей в техпаспорте указана меньше, чем она есть на самом деле?

Так, например мощность Tesla Model S Plaid превышает 1000 лошадиных сил, а самая мощная версия Porsche Taycan может похвастаться 761 лошадиной силой, но в то же время, по данным сайта Транспортного департамента, у Porsche 142 кВт или 193 лошадиных силы, пишет Geenius.

В Транспортном департаменте объясняют, что в отличие от двигателя внутреннего сгорания, который имеет один постоянный показатель мощности, максимальная мощность электродвигателя зависит от периода времени, за который измеряется мощность, поэтому при обозначении мощности электромобиля М- и N-категории используется три понятия:

максимальная часовая мощность в киловаттах;

максимальная полезная мощность в киловаттах;

максимальная 30-минутная мощность в киловаттах.