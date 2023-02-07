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Почему мощность электромобилей в техпаспорте указана меньше, чем она есть на самом деле?

rus.postimees.ee
Почему мощность электромобилей в техпаспорте указана меньше, чем она есть на самом деле?
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Porsche Taycan.
Porsche Taycan. Фото: Manfred Segerer, via www.imago-images.de

Возможно, вы замечали, что в объявлениях о продаже электромобилей указывается мощность в несколько сотен лошадиных сил, но на сайте Транспортного департамента данные отличаются кардинально.

Так, например мощность Tesla Model S Plaid превышает 1000 лошадиных сил, а самая мощная версия Porsche Taycan может похвастаться 761 лошадиной силой, но в то же время, по данным сайта Транспортного департамента, у Porsche 142 кВт или 193 лошадиных силы, пишет Geenius.

В Транспортном департаменте объясняют, что в отличие от двигателя внутреннего сгорания, который имеет один постоянный показатель мощности, максимальная мощность электродвигателя зависит от периода времени, за который измеряется мощность, поэтому при обозначении мощности электромобиля М- и N-категории используется три понятия:

максимальная часовая мощность в киловаттах;

максимальная полезная мощность в киловаттах;

максимальная 30-минутная мощность в киловаттах.

В случае с электродвигателем в авторегистр вносится пиковая 30-минутная мощность, которая заведомо меньше максимальной полезной мощности.

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