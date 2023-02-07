Более пятидесяти оттенков серого: нескромное обаяние простого бетона

При рассмотрении вопроса о выборе цвета бетона стоит проконсультироваться с производителем бетона и строителями. По словам руководителя по качеству Betonemeister Лаури Лабе, такое сотрудничество необходимо для того, чтобы и заказчик, и поставщик стройматериалов, и строитель имели бы общее представление о необходимом результате.

«Когда мы говорим о производстве цветного бетона, то это делается с помощью пигментации. При этом стоит знать, что чем более необычен цвет, тем дороже цена бетона. Для изготовления пигментов используются различные оксиды металлов, и их часто приходится заказывать в других странах. Например, голубой бетон получают из кобальтовой основы, а цена кубометра бетона с этим тоном в десять раз дороже кубометра обычного серого бетона». Хотя не нужно платить такую ​​высокую стоимость в случае других цветов, все же следует учитывать дополнительные расходы, если заказчик желает придать стройматериалу какой-то оттенок.

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По словам Лабе, то же самое относится и к белому бетону, который можно производить без добавления пигментов. «В Эстонии нет необходимых материалов для производства белого бетона, потому что белый бетон получают из белого цемента, который производится, например, в Дании», — говорит Лабе, добавляя, что есть также белые пигменты, но действительно белоснежного результата с ними не получить.

Бетонная лестница круизного терминала. Фото: Эрки Тийвас