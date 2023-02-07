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Фото и видео ⟩ Эстонские спасатели вылетают на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Уве Гнадентайх
, журналист
Эстонские спасатели вылетают на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
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Фото: Mihkel Maripuu

В расположенном в Козе логистическом центре Спасательного департамента вчера поздно вечером шла активная работа по сбору оборудования для спасательной команды, которая сегодня вылетит на помощь Турции, пострадавшей от землетрясения.

Руководитель спасательной команды Тоомас Кяэпарин рассказал, что решение начать сбор команды было принято в понедельник в девять утра. К полудню большая часть команды была собрана, и началась подготовка, чтобы можно было как можно скорее отправиться в путь. Команда состоит из работников Спасательного департамента, которые вызвались добровольцами. Медиков, которые полетят в Турцию вместе со спасателями, искали через Департамент здоровья.

Следующим вызовом стал поиск транспорта. «Лететь обычным пассажирским самолетом невозможно, так как все оборудование туда не поместилось бы», – сказал Кяэпарин, добавив, что в итоге выбор пал на чартерный рейс.

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