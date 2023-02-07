Фото и видео ⟩ Эстонские спасатели вылетают на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Руководитель спасательной команды Тоомас Кяэпарин рассказал, что решение начать сбор команды было принято в понедельник в девять утра. К полудню большая часть команды была собрана, и началась подготовка, чтобы можно было как можно скорее отправиться в путь. Команда состоит из работников Спасательного департамента, которые вызвались добровольцами. Медиков, которые полетят в Турцию вместе со спасателями, искали через Департамент здоровья.