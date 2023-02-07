Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 65-летней Эви, которая ушла из своего дома в Выру в прошлую пятницу и до сих пор не вернулась.
Полиция просит помощи в поисках 65-летней женщины, пропавшей на прошлой неделе
Полиция просит помощи в поисках 65-летней женщины, пропавшей на прошлой неделе
Обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что не могут связаться с ней с 3 февраля. Уходя из дома, Эви оставила все свои личные вещи. Несмотря на то, что мобильный телефон у нее с собой, на звонки она не отвечает.
Выходя из дома, Эви была одета в черный пуховик и красную вязаную шапку. Она небольшого роста, около 160 см, полного телосложения. У нее светлые волосы до плеч.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном месте нахождения Эви, просят звонить по номеру 112.