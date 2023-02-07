Сегодня известный эксперт в финансовой сфере Индрек Нейвельт прокомментировал на своей стене в Facebook объяснения министра экономики Рийны Сиккут о том, почему она одобряет решение Таллиннского аэропорта повысить аэропортовые сборы, даже если Таллинн лишится из-за этого многих прямых маршрутов.
Банкир об уходе Ryanair: аэропорт экономит центы, а министерство разбрасывается миллионами
На днях стало известно, что авиакомпания-лоукостер Ryanair намерена закрыть с весны семь маршрутов из Таллинна из-за того, что Таллиннский аэропорт повысит аэропортовые сборы на 33%. Компания также подала жалобу в Департамент конкуренции, чтобы оспорить повышение аэропортовых сборов.
По поводу этого решения министр экономики Рийна Сиккут сказала в передаче Terevisioon на канале ETV, что повысить аэропортовые сборы крайне необходимо: «В краткосрочной перспективе, конечно, жаль, что, например, рейсы в Биллунд и Нюрнберг прекращаются. Но аэропорт не повышал свои сборы в течение 14 лет и если ожидаются убытки, то делать инвестиции невозможно. Например, нужны инвестиции в автоматические ворота, чтобы людям не приходилось вынимать ноутбуки и жидкости».
Сегодня Индрек Нейвельт прокомментировал на своей стене в Facebook эти объяснения министра экономики. «Я не понимаю, что происходит с нашим транспортом. Мы хотим увеличить аэропортовые сборы на 33%, то есть на 3 евро с человека. Это оказалось слишком дорого для Ryanair, поэтому мы останемся без семи прямых семь пунктов назначения. Уважаемый министр оправдывает повышение цен необходимостью новых инвестиций в аэропорт, в автоматические ворота, например. Сколько стоят автоматические ворота? Кто-нибудь знает? 100 тысяч? 400 тысяч?
Напоминаю: в нескольких сотнях метров от аэропорта одна из самых дорогих архитектурных фирм в мире проектирует пассажирский терминал Ülemiste. Предложение на этом тендере было только одно - 345 миллионов евро. Было решено, что это как-то слишком дорого, поэтому давайте строить частями. Все строители знают, что строить по частям всегда выходит дороже, чем делать все сразу, но решили вот так. Этот новый терминал будет стоить около 300 миллионов долларов. Для сравнения, Т1 по соседству стоил менее 100 миллионов и был продан при банкротстве за 55 миллионов.
А в аэропорту нет автоматических ворот, и авиакомпаниям приходится платить за это больше. И им невыгодно плаить больше. Но при этом мы не считаем деньги на пассажирский терминал.
А что, нельзя ли купить эти ворота для аэропорта на «сэкономленные" на терминале в Юлемисте? Почему мы считаем каждый цент в одном месте и не считаем миллионы в другом? Я бы отменил повышение цен в аэропорту. У наших людей было бы больше вариантов перелета и больше туристов.
300 миллионов на вокзал против одних ворот в аэропорту. Но мы вкладываем деньги туда, где бизнеса нет и где инвестиции никогда не окупятся. Хотелось бы, чтобы кто-то был способен увидеть более полную картину».