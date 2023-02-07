Банкир об уходе Ryanair: аэропорт экономит центы, а министерство разбрасывается миллионами

На днях стало известно, что авиакомпания-лоукостер Ryanair намерена закрыть с весны семь маршрутов из Таллинна из-за того, что Таллиннский аэропорт повысит аэропортовые сборы на 33%. Компания также подала жалобу в Департамент конкуренции, чтобы оспорить повышение аэропортовых сборов.

По поводу этого решения министр экономики Рийна Сиккут сказала в передаче Terevisioon на канале ETV, что повысить аэропортовые сборы крайне необходимо: «В краткосрочной перспективе, конечно, жаль, что, например, рейсы в Биллунд и Нюрнберг прекращаются. Но аэропорт не повышал свои сборы в течение 14 лет и если ожидаются убытки, то делать инвестиции невозможно. Например, нужны инвестиции в автоматические ворота, чтобы людям не приходилось вынимать ноутбуки и жидкости».

Сегодня Индрек Нейвельт прокомментировал на своей стене в Facebook эти объяснения министра экономики. «Я не понимаю, что происходит с нашим транспортом. Мы хотим увеличить аэропортовые сборы на 33%, то есть на 3 евро с человека. Это оказалось слишком дорого для Ryanair, поэтому мы останемся без семи прямых семь пунктов назначения. Уважаемый министр оправдывает повышение цен необходимостью новых инвестиций в аэропорт, в автоматические ворота, например. Сколько стоят автоматические ворота? Кто-нибудь знает? 100 тысяч? 400 тысяч?