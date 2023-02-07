Подача деклараций о доходах: у обладателей жилищных кредитов есть повод для радости

В апреле 2021 года жителей Эстонии потрясла новость, что государство планирует в целях экономии бюджета отменить с 2023 года возврат подоходного налога с процентов по жилищному кредиту.

В правительстве это решение одобрили в рамках государственной бюджетной стратегии до 2025 года. Это нововведение должно было затронуть всех налогоплательщиков и даже тех, кто взял жилищный кредит до 2023 года.