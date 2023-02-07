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Подача деклараций о доходах: у обладателей жилищных кредитов есть повод для радости

София Солдатенко
, reporter
Подача деклараций о доходах: у обладателей жилищных кредитов есть повод для радости
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Фото: Shutterstock

Подача деклараций о доходах за 2022 год начнется уже на следующей неделе, 15 февраля. Rus.Postimees разобрался, изменится ли что-то в этом году для обладателей жилищных кредитов.

В апреле 2021 года жителей Эстонии потрясла новость, что государство планирует в целях экономии бюджета отменить с 2023 года возврат подоходного налога с процентов по жилищному кредиту.

В правительстве это решение одобрили в рамках государственной бюджетной стратегии до 2025 года. Это нововведение должно было затронуть всех налогоплательщиков и даже тех, кто взял жилищный кредит до 2023 года.

И вот настал час икс и совсем скоро начнется подача деклараций. Изменилось ли что-то в этом году для обладателей жилищных кредитов?

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