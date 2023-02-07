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Экспертиза ⟩ Финно-угорские культуры в России находятся в опасности, а родственная Эстония теряет к ним интерес

Ян Левченко
, журналист
Финно-угорские культуры в России находятся в опасности, а родственная Эстония теряет к ним интерес
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Фото: Kristjan Teedema/POSTIMEES GRUPP

Эстония традиционно поддерживает финно-угорскую идентичность. Сразу после восстановления независимости в 1991 году страна начала принимать студентов из финно-угорских регионов России. Так в Тарту приехал Николай Кузнецов - ныне доктор филологии, лектор Тартуского университета и сотрудник Эстонского литературного музея, один из создателей экспозиции «Эхо Урала» в Эстонском национальном музее (ERM). Он объяснил Rus.Postimees, почему ослабевает интерес к языкам малых народов и почему их защита остается государственным делом.

- Не сталкивались ли вы с представлением о токсичности русского языка?

- Напрямую нет. Но меня, помнится, спрашивали, почему я дома с женой общаюсь по-русски, а не по-эстонски. И я поймал себя на том, что для меня это было естественно. То есть нашим первым языком общения был русский, и это определило язык дальнейшего общения. В подтверждение этой гипотезы говорит факт, что у меня есть коллега, с которой я легко мог бы говорить по-русски, но мы как начали общаться по-эстонски, так и продолжаем. И еще я заметил, что дети в моей семье говорят по-русски, хотя мы с женой их не учили. Боюсь, наши родные языки было бы невозможно так запросто освоить без дополнительных усилий.

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