Эстония традиционно поддерживает финно-угорскую идентичность. Сразу после восстановления независимости в 1991 году страна начала принимать студентов из финно-угорских регионов России. Так в Тарту приехал Николай Кузнецов - ныне доктор филологии, лектор Тартуского университета и сотрудник Эстонского литературного музея, один из создателей экспозиции «Эхо Урала» в Эстонском национальном музее (ERM). Он объяснил Rus.Postimees, почему ослабевает интерес к языкам малых народов и почему их защита остается государственным делом.
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Экспертиза ⟩ Финно-угорские культуры в России находятся в опасности, а родственная Эстония теряет к ним интерес
Финно-угорские культуры в России находятся в опасности, а родственная Эстония теряет к ним интерес
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