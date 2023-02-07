Экспертиза ⟩ Финно-угорские культуры в России находятся в опасности, а родственная Эстония теряет к ним интерес

- Напрямую нет. Но меня, помнится, спрашивали, почему я дома с женой общаюсь по-русски, а не по-эстонски. И я поймал себя на том, что для меня это было естественно. То есть нашим первым языком общения был русский, и это определило язык дальнейшего общения. В подтверждение этой гипотезы говорит факт, что у меня есть коллега, с которой я легко мог бы говорить по-русски, но мы как начали общаться по-эстонски, так и продолжаем. И еще я заметил, что дети в моей семье говорят по-русски, хотя мы с женой их не учили. Боюсь, наши родные языки было бы невозможно так запросто освоить без дополнительных усилий.