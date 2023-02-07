Казус на границе: египтянин попытался попасть в Эстонию с поддельным бельгийским паспортом

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что Мохамед Солиман признан виновным в использовании поддельного важного личного документа и приговорил его к четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, суд применил к мужчине высылку из страны с десятилетним запретом на въезд.