Вируский уездный суд в понедельник приговорил к условному тюремному заключению и депортировал из Эстонии гражданина Египта, который в субботу предъявил поддельный бельгийский паспорт сотруднику полиции на погранпереходе Нарва в Эстонии.
Казус на границе: египтянин попытался попасть в Эстонию с поддельным бельгийским паспортом
Казус на границе: египтянин попытался попасть в Эстонию с поддельным бельгийским паспортом
Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что Мохамед Солиман признан виновным в использовании поддельного важного личного документа и приговорил его к четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, суд применил к мужчине высылку из страны с десятилетним запретом на въезд.
Согласно обвинению, Солиман, приехавший 4 февраля на автобусе на погранпереход Нарва, предъявил полицейскому поддельный паспорт гражданина Королевства Бельгия, который, по его словам, он получил от друга в России.