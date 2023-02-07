Длящийся уже больше года энергетический кризис заставил многих домовладельцев производить энергию самостоятельно. Таким образом, за это время интерес к энергоэффективной недвижимости увеличился почти на треть. Специалист по недвижимости Урмас Уйбомяэ и представитель Eesti Energia Микк Тоотси проанализировали поведение потребителей.
Специалист по недвижимости: распространенная ошибка препятствует экономии денег
По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, на фоне высоких цен на энергоносители и участившихся отключений электричества резко возрос интерес к альтернативным источникам энергии и решениям в области отопления.
«По сравнению с прошлым годом число людей, ищущих энергоэффективную недвижимость с солнечными батареями, увеличилось на 30 процентов», - рассказал Уйбомяэ, комментируя статистику поиска на портале.
Руководитель по решениям солнечной энергетики и аккумулирования энергии Eesti Energia Микк Тоотси добавил, что энергетический кризис заставил людей активнее интересоваться связанными с энергией вопросами, что, в свою очередь, побуждает их пересматривать используемые для отопления решения и искать альтернативные возможности.
По его мнению, наиболее эффективным основным отопительным решением является геотермальный или воздушно-водяной тепловой насос, нагревающий помещения и воду для бытовых нужд. В то же время среди потребителей самыми популярными стали решения, использующие солнечную энергию.
Одна только компания Eesti Energia получила в 2022 году более 6000 запросов на установку солнечных панелей, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. По данным Elektrilevi, в 2022 году было построено 5000 солнечных электростанций, из которых 3500 относились к категории микропроизводства, то есть были установлены в основном в частных домах. По состоянию на конец 2022 года в распределительной сети Elektrilevi насчитывалось 15 562 производителя электроэнергии.
По словам Тоотси, новая тенденция заключается и в том, что каждый третий клиент, заинтересованный в солнечных панелях, также задумывался ою обеспечении запасов энергии: «Добавление аккумулятора к решению, использующему солнечную энергетику, увеличивает потребление произведенной энергии до 20% - это приводит к большей экономии за счет покупаемой электроэнергии и сетевой платы. Солнечная электростанция с аккумулятором, к которому добавлен переключатель резервного питания, гарантирует беспрерывное электроснабжение даже в случае перебоев в сети».
Тоотси отмечает, что популярность альтернативных энергетических решений продолжает расти на фоне высоких цен на энергию и повышения осведомленности людей. «Сегодня этому способствуют и различные государственные субсидии - например, мера поддержки Kredex для приобретения и установки солнечных панелей, которая покрывает 30 процентов соответствующих расходов», - добавил Тоотси.
Важно найти оптимальное решение для своего дома и заранее углубиться в тему, ведь принятие решений без достаточной осведомленности в будущем может оказать медвежью услугу. По словам Уйбомяэ, одной из распространенных ошибок является полное отключение отопительных приборов на короткое время.
«Обогрев остывшего помещения требует больше энергии, чем поддержание стабильной оптимальной температуры. При этом снижение температуры всего на один градус дает порядка пяти процентов экономии, - объяснил Уйбомяэ. - Покупая жилье обязательно обращайте внимание на маркировку энергетического класса. Чем выше энергетический класс, тем меньше текущие расходы. Это помогает избежать соблазна полностью отключить отопительные устройства или снизить температуру».