Специалист по недвижимости: распространенная ошибка препятствует экономии денег

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, на фоне высоких цен на энергоносители и участившихся отключений электричества резко возрос интерес к альтернативным источникам энергии и решениям в области отопления.

«По сравнению с прошлым годом число людей, ищущих энергоэффективную недвижимость с солнечными батареями, увеличилось на 30 процентов», - рассказал Уйбомяэ, комментируя статистику поиска на портале.

Руководитель по решениям солнечной энергетики и аккумулирования энергии Eesti Energia Микк Тоотси добавил, что энергетический кризис заставил людей активнее интересоваться связанными с энергией вопросами, что, в свою очередь, побуждает их пересматривать используемые для отопления решения и искать альтернативные возможности.

По его мнению, наиболее эффективным основным отопительным решением является геотермальный или воздушно-водяной тепловой насос, нагревающий помещения и воду для бытовых нужд. В то же время среди потребителей самыми популярными стали решения, использующие солнечную энергию.

Одна только компания Eesti Energia получила в 2022 году более 6000 запросов на установку солнечных панелей, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. По данным Elektrilevi, в 2022 году было построено 5000 солнечных электростанций, из которых 3500 относились к категории микропроизводства, то есть были установлены в основном в частных домах. По состоянию на конец 2022 года в распределительной сети Elektrilevi насчитывалось 15 562 производителя электроэнергии.