Советы юриста ⟩ Декларирование доходов от сделок с недвижимостью: дьявол кроется в деталях

Юрист консалтинговой фирмы Kardis Елена Коростелева разъяснила, что продажа недвижимости может не учитываться как годовой доход. Даже если человек много заработал на сделке, на его необлагаемых налогом доход это не влияет.

Во-первых, доход не попадает в декларацию и физлицо не обязано о нем рассказывать, если это было помещение (дом, квартира), где продавец реально жил и которое он приватизировал когда-то на свое имя. Приватизация в 90-е годы на имя продавца - это принципиальный момент. Факт приватизации не передается по наследству, если жилье было приватизировано родителями, дедушкой или бабушкой.

Бывает так, что приватизирован был дом с участком земли. В этом случае налоговое освобождение действует и для земли тоже, но только на площадь, не превышающую двух гектар. Это означает, что продавая дом с участком большей площади, продавцу придется самому рассчитать, сколько стоит земля, которая превышает 2 гектара и какой будет доход от ее продажи. Для подсчета стоимости участка сверх «нормы» подойдет любой доступный способ: экспертная оценка, сравнение цен на аналогичную недвижимость на рынке или что-то еще, что является объективным и проверяемым способом.