Уже в следующую среду, 15 февраля, начинается декларирование доходов за 2022 год.
Советы юриста ⟩ Декларирование доходов от сделок с недвижимостью: дьявол кроется в деталях
Юрист консалтинговой фирмы Kardis Елена Коростелева разъяснила, что продажа недвижимости может не учитываться как годовой доход. Даже если человек много заработал на сделке, на его необлагаемых налогом доход это не влияет.
Во-первых, доход не попадает в декларацию и физлицо не обязано о нем рассказывать, если это было помещение (дом, квартира), где продавец реально жил и которое он приватизировал когда-то на свое имя. Приватизация в 90-е годы на имя продавца - это принципиальный момент. Факт приватизации не передается по наследству, если жилье было приватизировано родителями, дедушкой или бабушкой.
Бывает так, что приватизирован был дом с участком земли. В этом случае налоговое освобождение действует и для земли тоже, но только на площадь, не превышающую двух гектар. Это означает, что продавая дом с участком большей площади, продавцу придется самому рассчитать, сколько стоит земля, которая превышает 2 гектара и какой будет доход от ее продажи. Для подсчета стоимости участка сверх «нормы» подойдет любой доступный способ: экспертная оценка, сравнение цен на аналогичную недвижимость на рынке или что-то еще, что является объективным и проверяемым способом.
Не облагается подоходным налогом и не декларируется продажа дачи или садового домика с участком, но в этом случае участок, не попадающий под декларирование, не должен превышать 0,25 гектара. Земля сверх этой нормы оценивается отдельно и доход, полученный от ее продажи облагается налогом. Такая дача должна пребывать в собственности продавца не менее двух лет до даты продажи.
Также не облагается подоходным налогом сделка по продаже жилья, которое было реальным местом проживания продавца. Для подтверждения того, что это было место проживания человека, лучше всего подходит официальная регистрация по этому адресу. Если же человек не был зарегистрирован в жилом помещении, которое продал, но реально там жил, тогда нужно найти другие доказательства. В случае, если налоговый департамент установит, что без уплаты налога продано жилье, где человек не был зарегистрирован, он может начать устанавливать факты. В этом случае могут помочь показания соседей и знакомых, счета за коммунальные услуги.
Это налоговое особождение можно применять не чаще, чем один раз в два года.
Налогово-таможенный департамент напоминает, что самый удобный и быстрый способ подать декларацию о доходах - войти в электронную среду e-MTA. Тем, кто предпочитает живое общение с чиновниками, в бюро обслуживания будут выдавать предварительно заполненные декларации о доходах на бумаге.
Хотя крайний срок подачи декларации - 2 мая, многие жители Эстонии стараются подать декларацию в первые же часы, когда появляется возможность, ожидая, что им быстрее вернут переплаченный подоходный налог. Первые суммы возврата налога начнут поступать уже с 28 февраля. Их получат те, кто подал декларацию в электронном виде. Подавшие бумажную декларацию смогут получить переплаченный подоходный налог после 17 марта.
Переплаченный подоходный налог Налогово-таможенный департамент возвращает на указанный в декларации банковский счет. Крайний срок возврата - 2 октября 2023 г. к той же дате должна быть уплачена подлежащая доплате сумма налога.