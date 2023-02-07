EEV (Energy Efficient Vehicle) – изготовленный в Эстонии компактный электромобиль категории L7E EEV – летом этого года пройдет фазу испытаний в условиях обычного уличного движения, а первые серийные автомобили, согласно плану, будут выпущены в первой половине 2025 года.
Галерея ⟩ Уникальный электромобиль эстонского производства появится на улицах нынешним летом
Международная команда инженеров и дизайнеров почти два года работала над тем, чтобы сделать этот электромобиль по-настоящему красивыми, бросающимся в глаза, а также наполнить его выдающимися техническими решениями.
«По сравнению с крупными производителями автомобилей, мы должны максимально использовать все инновации, быть быстрее и гибче. Но, будем честны, чтобы преуспеть в секторе с такой высокой конкуренцией, весомых аргументов должно быть больше, чем один», – сказал Вирго Вейман, один из зачинателей проекта, по словам которого, более двух третей деталей EEV – это детали, используемые в серийном производстве автомобилей, но у них, за счёт добавления оригинальных решений, появляется собственная прибавочная стоимость.
Технические данные EEV
Длина: 3313 мм
Ширина: 1746 мм
Высота (мм): 1270 мм
Вес: <450 кг
Дальность пробега: >300 км
Мощность: 15 кВт
Максимальная скорость: 90 км/ч
Мест: 2
«До сих пор весь проект продвигался весьма успешно, и сейчас мы работаем над тем, чтобы уже в этом году можно было протестировать первые автомобили марки EEV в условиях повседневного уличного движения», — сказал Маркус Краус, ведущий инженер команды EEV, который ранее также руководил технической разработкой прототипа электродвигателя Porsche LeMans.
«Сильные стороны EEV – дизайн, высококачественная «начинка», экологичные и перерабатываемые материалы. Мы считаем, что новый электромобиль ориентирован прежде всего на активного горожанина, заботящегося об окружающей среде, а технические параметры позволяют сесть за руль EEV водителям начиная с 16 лет», – описывает новый электромобиль Краус и добавляет, что самая большая задача, с которой команде до сих пор пришлось иметь дело, – снизить вес автомобиля, перешагнув предел в 450 кг – уже успешно выполнена.
«На каждом шагу мы чувствуем искреннюю поддержку, оказываемую проекту, кроме того, несколько европейских коммерческих предприятий уже проявили значительный интерес к сотрудничеству. Мы видим, что EEV идеально подходит в качестве рабочего инструмента, например, для курьерской службы или каршеринга», — сказал Вирго Вейман, добавив, что электромобиль вызывает живейший интерес с коммерческой точки зрения – сегодня уже около полусотни будущих покупателей из числа частных лиц «внесли себя в лист ожидания».
«Мы считаем, что первые желающие смогут сесть за руль своего собственного EEV уже в начале 2025 года. Сегодня мы видим, что на рынке есть реальный спрос, поэтому не хотим терять ни одного дня, и все важнейшие действия завершающей фазы разработки осуществляются параллельно», — подытожил Вейман текущее состояние проекта и заверил, что деньги тоже не станут проблемой.
«Мы держим темпы всего процесса на высоком уровне и готовы при необходимости привлечь средства для инвестиций, связанных с запуском производства», – отметил он.
До сих пор разработку EEV, которая длилась более двух лет, возглавляли и финансировали Яак Лайксоо и Вирго Вейман, владельцы JMV Motors, эстонской компании по аренде автомобилей премиум-класса с полным спектром услуг. При разработке этого двухместного электромобиля большое внимание уделялось дизайну, техническим возможностям и вторичному использованию материалов.