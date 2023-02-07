Галерея ⟩ Уникальный электромобиль эстонского производства появится на улицах нынешним летом

Международная команда инженеров и дизайнеров почти два года работала над тем, чтобы сделать этот электромобиль по-настоящему красивыми, бросающимся в глаза, а также наполнить его выдающимися техническими решениями.

Руководители проекта нового электромобиля EEV, владельцы JMV Motors Вирго Вейман (слева) и Яак Лайксоо. Фото: Andrei Ozdoba

«По сравнению с крупными производителями автомобилей, мы должны максимально использовать все инновации, быть быстрее и гибче. Но, будем честны, чтобы преуспеть в секторе с такой высокой конкуренцией, весомых аргументов должно быть больше, чем один», – сказал Вирго Вейман, один из зачинателей проекта, по словам которого, более двух третей деталей EEV – это детали, используемые в серийном производстве автомобилей, но у них, за счёт добавления оригинальных решений, появляется собственная прибавочная стоимость.

Технические данные EEV Длина: 3313 мм Ширина: 1746 мм Высота (мм): 1270 мм Вес: <450 кг Дальность пробега: >300 км Мощность: 15 кВт Максимальная скорость: 90 км/ч Мест: 2

«До сих пор весь проект продвигался весьма успешно, и сейчас мы работаем над тем, чтобы уже в этом году можно было протестировать первые автомобили марки EEV в условиях повседневного уличного движения», — сказал Маркус Краус, ведущий инженер команды EEV, который ранее также руководил технической разработкой прототипа электродвигателя Porsche LeMans.