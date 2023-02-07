Эксперт: Эстонии срочно нужна иностранная рабочая сила

Эксперт рынка труда утверждает, что такую ​​же непредсказуемость можно ожидать и в следующем году, потому что по-прежнему остается много вопросительных знаков. «Многое, безусловно, будет зависеть от того, как поведут себя цены на энергоносители, каковы будут последствия открытия Китая, но, конечно, и от того, продолжится ли война в Украине и чем она закончится».

Сильное давление на развитие возобновляемой энергии

По словам Мяки, в качестве противовеса можно назвать бурную активность в секторе возобновляемой энергетики, что было подстегнуто энергетическим кризисом и амбициозными целями в данной области – так что дела у этих компаний идут очень хорошо. «Россия как крупный производитель энергоносителей находится вне европейского рынка, и всю поступавшую оттуда энергия необходимо чем-то заменить. Это оказало огромное давление на энергетический сектор. В развитие возобновляемых источников энергии вкладывается больше средств, чем когда-либо прежде и этот сектор экономики можно назвать самым большим нынешним победителем», - признает Мяки.

Мы больше не можем обходиться без иностранной рабочей силы