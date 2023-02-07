Прошлый год был особенным, и если в начале года на какой-то момент можно было вздохнуть с облегчением – ведь довольно тяжелое время коронавируса осталось позади - то начавшаяся в феврале война перевернула все с ног на голову. Последовавший за этим энергетический кризис вынудил первые компании уйти с рынка и завершить свою деятельность.
Эксперт: Эстонии срочно нужна иностранная рабочая сила
По словам исполнительного директора Finesta и эксперта по рынку труда Хейкки Мяки, в этом году также нельзя ожидать стабильности и каких-то четких прогнозов. «Если осенью прогнозировали, что на весну этого года придется глубокое падение, то теперь кажется, что этот процесс будет гораздо скромнее, чем ожидалось, и большого обвала не предвидится», - объясняет Мяки. По его словам, в ошибочности прогнозов нельзя винить экономистов и аналитиков, потому что все симптомы и факторы, которые всегда предшествовали охлаждению экономики, явно присутствовали и в этот раз.
«Причина в том, что существующие закономерности и модели прогнозирования просто больше не работают. Однако это ставит компании и организации в очень сложное положение, потому что в их планы трудно вписать неизвестное, так что возрастает потребность в быстрой реакции и адаптации к текущему положению», — описывает Мяки неопределенность в отношении будущего.
По его словам, большое влияние в ближайшей перспективе оказывает то, насколько быстро снизится рост инфляции и как в результате этого изменятся процентные ставки. «Если руководители центральных банков начнут говорить о снижении процентных ставок, то осенью экономическая ситуация может измениться в лучшую сторону». Также он подчеркивает важность открытия китайской экономики. «Если раньше считалось, что Китай будет закрыт до осени, то теперь, когда ситуация с вирусом там стабилизируется и торговые потоки восстанавливаются, это придает определенный импульс оживлению общей экономической среды».
Эксперт рынка труда утверждает, что такую же непредсказуемость можно ожидать и в следующем году, потому что по-прежнему остается много вопросительных знаков. «Многое, безусловно, будет зависеть от того, как поведут себя цены на энергоносители, каковы будут последствия открытия Китая, но, конечно, и от того, продолжится ли война в Украине и чем она закончится».
Сильное давление на развитие возобновляемой энергии
По словам Мяки, в качестве противовеса можно назвать бурную активность в секторе возобновляемой энергетики, что было подстегнуто энергетическим кризисом и амбициозными целями в данной области – так что дела у этих компаний идут очень хорошо. «Россия как крупный производитель энергоносителей находится вне европейского рынка, и всю поступавшую оттуда энергия необходимо чем-то заменить. Это оказало огромное давление на энергетический сектор. В развитие возобновляемых источников энергии вкладывается больше средств, чем когда-либо прежде и этот сектор экономики можно назвать самым большим нынешним победителем», - признает Мяки.
Мы больше не можем обходиться без иностранной рабочей силы
С продолжающейся автоматизацией промышленности все более важными становятся развитие личных компетенций, а также переподготовка и дополнительное обучение. Однако, несмотря на автоматизацию, острая проблема нехватки рабочей силы в промышленности Эстонии не исчезла, а, наоборот, еще больше обострилась. «С одной стороны, рост компетенций побуждает выполнять работу с все более высокой оплатой и добавленной стоимостью, но также необходимо выполнять и простые рабочие задания, не требующие специальных навыков, но найти людей для такой работы становится все труднее», — приводит Мяки примеры и добавляет, что увеличение социальных пособий не способствует росту мотивации в поиске работы.
Нехватка рабочей силы также сильно сказывается в сфере услуг. «После кризиса коронавируса покинувшие данную отрасль работники нашли новые места в других секторах. Они не вернулись и, вероятно, уже не вернутся в сферу обслуживания», - объясняет Мяки те причины, по которым в данном секторе так много вакансий. Растущая тенденция работать неполный рабочий день также усугубляет острую нехватку рабочей силы. «Все больше и больше людей хотят работать с меньшей нагрузкой, а это означает, что для выполнения той же работы требуется больше людей», - описывает складывающееся положение Мяки.
Невозможно сразу же найти дешевую рабочую силу
По словам Хейкки Мяки, Эстония давно перестала быть страной дешевой рабочей силы, и, если мы больше не хотим и не можем выполнять простую работу сами, то эти услуги необходимо откуда-то закупать.
«Все самые успешные европейские экономики прошли через это, и здесь нам тоже нечего опасаться, потому что иностранная рабочая сила — естественная часть открытой экономики. Но на эстонском политическом ландшафте все еще пытаются плыть против течения и, так сказать, защищать более простые и дешевые рабочие места с помощью правил и ограничений», - говорит Мяки и подчеркивает, что помимо просто невыполненной работы страна еще и теряет значительную часть налоговых поступлений из-за разных деятелей в данной сфере, прибегающих к различным схемам, и не говоря уже о простых работниках, лишенных в результате таких «схем» социальной и медицинской защиты.
Кроме того, по словам Мяки, нынешнее требование к средней заработной плате для иностранных рабочих больше не соответствует первоначальной цели, заключавшийся в том, чтобы направлять компании на набор высококвалифицированных специалистов из зарубежных стран, особенно в области ИТ, поскольку уровень заработной платы этих специалистов уже и так везде значительно выше, чем сегодняшняя средняя заработная плата в Эстонии. «Однако это создает жесткие ограничения на приезд людей, которые готовы выполнять более простую работу, которая местным жителям уже не интересна и для которой у нас в Эстонии просто не хватает людей», - для эксперта по рынку труда остается непонятным, почему рабочие места с более низкой оплатой с помощью регуляций т.с. сохраняются для жителей Эстонии.
Эксперт по рабочей силе убежден, что острую нехватку работников и различные махинации и схемы с наймом рабочих нельзя игнорировать, и решающий шаг здесь должны сделать государственные власти: «В Европе без иностранной рабочей силы просто не обойтись и для Эстонии вопрос стоит в цене промедления с этими решениями, которое все больше снижает конкурентоспособность нашей экономики».