Украина и Запад заявляют о скором российском наступлении. Каким оно может быть?

В современной войне сделать это скрытно очень сложно - обе стороны используют беспилотные летательные аппараты, радары, спутниковые снимки и другие разведывательные средства, которые позволяют выявить ударную группировку еще на стадии развертывания.

Обеспечить внезапность можно скрытным развертыванием. Российская армия отрабатывала такие приемы на учениях, в частности в 2021 году в Беларуси. Правда, тут все зависит от масштабов - даже в глубоком тылу затруднительно скрыть развертывание крупной группировки.

Перед началом летнего наступления ВСУ смогли обеспечить скрытность развертывания ударной группировки, но это наступление было не таким масштабным.

Еще один способ обеспечить наступающим силам преимущество - отвлекающие удары, которые заставляют противника рассредотачивать резервы.

Принято считать, что наступающие силы несут потери по отношению к обороняющимся в пропорции 3 к 1. Соответственно, важно не только обеспечить перевес ударной группировки, как минимум, в таком соотношении, но и не дать обороняющимся накопить силы.

В конце лета ВСУ активно действовали в районе Херсона, отвлекая на себя внимание российского командования, прежде чем ударить совсем в другом месте (и потом продолжить под Херсоном).

На подготовку Россией нового наступления может как раз указывать то, что его признаки, судя по открытым данным, наблюдаются на нескольких направлениях сразу.