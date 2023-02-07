Не упустите возможность улучшить знание эстонского языка

«Мы приглашаем к участию в программе друзей эстонского языка Keelesõber всех, кто изучает эстонский язык и хотел бы практиковаться в общении на нем. В ходе практики можно регулярно беседовать с наставниками, владеющими эстонским языком, на разные жизненные темы. Изучающий язык и наставник договариваются между собой, когда и по какому каналу они будут общаться», – сказала руководитель программы друзей эстонского языка Фонда интеграции Аве Ландрат.

«Мы очень рады, что о своем желании помогать людям, изучающим эстонский язык, сообщили уже более 400 наставников. Это означает, что столько же людей, изучающих язык, смогут начать практиковать эстонский язык», – добавила Аве Ландрат.

В программе друзей эстонского языка Keelesõber могут участвовать совершеннолетние лица, изучающие эстонский язык, которые владеют эстонским языком на уровне как минимум A2. Наставниками являются волонтеры, чьим родным языком является эстонский язык или кто владеет им в совершенстве.

Фонд интеграции начнет обмен контактов между наставниками и изучающими эстонский язык в День святого Валентина, 14 февраля. Желающие практиковать эстонский язык должны зарегистрироваться на сайте Фонда интеграции по адресу https://integratsioon.ee/ru/programma-druzey-estonskogo-yazyka. Регистрационная форма будет доступна до тех пор, пока есть свободные места.