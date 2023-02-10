Слово «заброшка» давно вошло в обиход. Есть в нем, кроме печали и тревоги, некое сожаление и даже ласковость. По идее, заброшки не должны вызывать ужас. Не фавелы все-таки. Но это смотря как посмотреть. Старые обветшавшие дома могут быть вполне себе жилыми, что мы и видим на улицах центра Таллинна. А могут стать пристанищем для бездомных или даже местом преступления. Опасны неогороженные, заваленные мусором дворы и «гостеприимно» распахнутые двери обвалоопасных зданий, куда забираются не только асоциальные личности, но и любопытные дети.