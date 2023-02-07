Повышение индекса потребительских цен в январе составило по сравнению с декабрем 2022 года 0,8% и по сравнению с январем прошлого года – 18,6%. Товары были дороже по сравнению с январем прошлого года на 19,0% и услуги – на 17,8%.
В январе наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали продукты питания
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с январем 2022 года на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен продуктов питания и безалкогольных напитков – от общего повышения индекса они составили треть. Из продуктов питания более всего подорожал сахар (97,2%), мука и крупы (62,1%), соусы (57,1%) и яйца (56,3%). Связанные с жильем изменения цен составили от общего повышения индекса около четверти, транспорт составил от повышения индекса менее десятой части. Бензин был дороже на 10,1% и дизельное топливо — на 25,8%.
В сравнении с декабрем прошлого года на индекс потребительских цен в январе более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило более 60% от общего повышения цен, а также распродажи одежды и обуви.
В связи с постоянными изменениями цен и потребительских привычек населения Департамент статистики ежегодно обновляет используемые при расчете индекса потребительских цен веса и репрезентативные товары, на которых базируются расчеты. Начиная с января расчеты индекса базируются на ценах декабря 2022 года. Для сравнения с предыдущими периодами индекс потребительских цен будет по-прежнему публиковаться на базе 1997 = 100.
Помимо изменения индекса потребительских цен по группам товаров в таблице за январь 2023 года представлены как структура расходов, использованная в 2022 году, так и структура расходов, использованная при расчете индекса начиная с января 2023 года, т.е. веса групп товаров.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, январь 2023
Группа товаров
Вес группы товаров в индексе 2023, ‰
Вес группы товаров в индексе 2022, ‰
Изменение ИПЦ, %
декабрь 2022 —
январь 2023, %
январь 2022 —
январь 2023, %
ВСЕГО
1000,0
1000,0
0,8
18,6
Продукты питания и безалкогольные напитки
224,0
223,3
2,1
27,4
Алкогольные напитки и табак
46,4
54,5
2,0
8,1
Одежда и обувь
48,5
52,4
-3,9
11,1
Жилье
179,9
156,2
31,6
Домашнее хозяйство
65,2
70,8
1,8
18,3
Здравоохранение
54,9
58,1
1,0
8,1
Транспорт
149,5
143,4
-0,9
12,1
Связь
43,6
49,5
2,3
5,2
Досуг
79,0
77,6
-0,5
14,3
Образование и детские учреждения
10,7
10,6
0,8
8,5
Питание вне дома, размещение
39,8
41,8
0,3
16,5
Различные товары и услуги
58,5
61,7
1,6
16,2
Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен и раздел цен.