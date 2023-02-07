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В январе наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали продукты питания

Rus.Postimees
В январе наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали продукты питания
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Продуктовая корзина.
Продуктовая корзина. Фото: Arvo Meeks

Повышение индекса потребительских цен в январе составило по сравнению с декабрем 2022 года 0,8% и по сравнению с январем прошлого года – 18,6%. Товары были дороже по сравнению с январем прошлого года на 19,0% и услуги – на 17,8%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с январем 2022 года на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен продуктов питания и безалкогольных напитков – от общего повышения индекса они составили треть. Из продуктов питания более всего подорожал сахар (97,2%), мука и крупы (62,1%), соусы (57,1%) и яйца (56,3%). Связанные с жильем изменения цен составили от общего повышения индекса около четверти, транспорт составил от повышения индекса менее десятой части. Бензин был дороже на 10,1% и дизельное топливо — на 25,8%.

В сравнении с декабрем прошлого года на индекс потребительских цен в январе более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило более 60% от общего повышения цен, а также распродажи одежды и обуви.

В связи с постоянными изменениями цен и потребительских привычек населения Департамент статистики ежегодно обновляет используемые при расчете индекса потребительских цен веса и репрезентативные товары, на которых базируются расчеты. Начиная с января расчеты индекса базируются на ценах декабря 2022 года. Для сравнения с предыдущими периодами индекс потребительских цен будет по-прежнему публиковаться на базе 1997 = 100.

Помимо изменения индекса потребительских цен по группам товаров в таблице за январь 2023 года представлены как структура расходов, использованная в 2022 году, так и структура расходов, использованная при расчете индекса начиная с января 2023 года, т.е. веса групп товаров.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, январь 2023

Группа товаров

Вес группы товаров в индексе 2023, ‰

Вес группы товаров в индексе 2022, ‰

Изменение ИПЦ, %

декабрь 2022 —

январь 2023, %

январь 2022 —

январь 2023, %

ВСЕГО

1000,0

1000,0

0,8

18,6

Продукты питания и безалкогольные напитки

224,0

223,3

2,1

27,4

Алкогольные напитки и табак

46,4

54,5

2,0

8,1

Одежда и обувь

48,5

52,4

-3,9

11,1

Жилье

179,9

156,2

 

31,6

Домашнее хозяйство

65,2

70,8

1,8

18,3

Здравоохранение

54,9

58,1

1,0

8,1

Транспорт

149,5

143,4

-0,9

12,1

Связь

43,6

49,5

2,3

5,2

Досуг

79,0

77,6

-0,5

14,3

Образование и детские учреждения

10,7

10,6

0,8

8,5

Питание вне дома, размещение

39,8

41,8

0,3

16,5

Различные товары и услуги

58,5

61,7

1,6

16,2

Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен и раздел цен.

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