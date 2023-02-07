На заседании во вторник Рийгикогу принял решение об утверждении Янара Хольма государственным контролером на новый пятилетний период.
Рийгикогу утвердил Янара Хольма госконтролером на второй срок
Рийгикогу утвердил Янара Хольма госконтролером на второй срок
Янар Хольм вступил в должность государственного контролера 9 апреля 2018 года, и его мандат продлится до 8 апреля 2023 года. В декабре прошлого года президент Алар Карис предложил назначить Хольма на должность госконтролера на следующие пять лет.
Выступая перед Рийгикогу Хольм сказал, что последние пять лет были необычными, но в целом проблемы страны остались прежними, только многие из них стали еще более острыми.
В ходе тайного голосования 61 член Рийгикогу поддержал представленное президентом решение Рийгикогу «Назначение Янара Хольма государственным контролером» (769 OE), против проголосовали 14 членов Рийгикогу.
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