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Рийгикогу утвердил Янара Хольма госконтролером на второй срок

BNS
Рийгикогу утвердил Янара Хольма госконтролером на второй срок
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Янар Хольм.
Янар Хольм. Фото: Mihkel Maripuu

На заседании во вторник Рийгикогу принял решение об утверждении Янара Хольма государственным контролером на новый пятилетний период.

Янар Хольм вступил в должность государственного контролера 9 апреля 2018 года, и его мандат продлится до 8 апреля 2023 года. В декабре прошлого года президент Алар Карис предложил назначить Хольма на должность госконтролера на следующие пять лет.

Выступая перед Рийгикогу Хольм сказал, что последние пять лет были необычными, но в целом проблемы страны остались прежними, только многие из них стали еще более острыми.

В ходе тайного голосования 61 член Рийгикогу поддержал представленное президентом решение Рийгикогу «Назначение Янара Хольма государственным контролером» (769 OE), против проголосовали 14 членов Рийгикогу.

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