Рийгикогу утвердил Янара Хольма госконтролером на второй срок

Янар Хольм вступил в должность государственного контролера 9 апреля 2018 года, и его мандат продлится до 8 апреля 2023 года. В декабре прошлого года президент Алар Карис предложил назначить Хольма на должность госконтролера на следующие пять лет.

Выступая перед Рийгикогу Хольм сказал, что последние пять лет были необычными, но в целом проблемы страны остались прежними, только многие из них стали еще более острыми.