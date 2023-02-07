ВИДЕО ⟩ Любовь и боль: Сирет Котка не может избавиться от домогательств бывшего ухажера

Политик Сирет Котка рассказала в программе Kuuuurija о мужчине, который домогается ее на протяжении нескольких лет. Это бизнесмен Ристо Рауамяэ. Однако Рауамяэ недоволен тем, что его называют домогателем, только лишь потому, что он пытался связаться с Сирет, несмотря на судебный запрет на приближение.