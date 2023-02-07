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ВИДЕО ⟩ Любовь и боль: Сирет Котка не может избавиться от домогательств бывшего ухажера

Kuuuurija
Любовь и боль: Сирет Котка не может избавиться от домогательств бывшего ухажера
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Фото: Kaadrid saatest «Kuuuurija»/Kuvatõmmised

Политик Сирет Котка рассказала в программе Kuuuurija о мужчине, который домогается ее на протяжении нескольких лет. Это бизнесмен Ристо Рауамяэ. Однако Рауамяэ недоволен тем, что его называют домогателем, только лишь потому, что он пытался связаться с Сирет, несмотря на судебный запрет на приближение.

Прошлой весной широкая общественность услышала имя Ристо Рауамяэ, известного как домогателя Сирет Котка. «Вся Эстония, простите меня Ристо, знает вас как извращенца, который преследовал Сирет Котка, домогался ее, посылал ей цветы, сообщения, звонил ей, преследовал ее. Сегодня у вас также есть судебный запрет», – напомнила занимающемуся ресторанным бизнесом Рауамяэ ведущая передачи Kuuuurija Катрин Луст.

Рауамяэ не спорит

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