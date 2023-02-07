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Хелир-Вальдор Сеэдер: сделаем универсальную услугу еще лучше, а электричество дешевле

Хелир-Вальдор Сеэдер
Хелир-Вальдор Сеэдер: сделаем универсальную услугу еще лучше, а электричество дешевле
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Фото: Eero Vabamägi

Благодаря теплой и ветреной зиме биржевая цена на электроэнергию в январе опустилась ниже стоимости универсальной услуги. Это будет большим подспорьем как для тех бытовых потребителей, которые решили остаться на биржевом пакете, так и для экономики Эстонии в целом, считает председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер.

По словам Сеэдера, «Отечество» уже подготовило законопроект и представило его Партии реформ и Социал-демократической партии в январе. Если партнеры по коалиции поддержат его, закон может быть принят еще до мартовских выборов в Рийгикогу.

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