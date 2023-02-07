Хелир-Вальдор Сеэдер: сделаем универсальную услугу еще лучше, а электричество дешевле

Благодаря теплой и ветреной зиме биржевая цена на электроэнергию в январе опустилась ниже стоимости универсальной услуги. Это будет большим подспорьем как для тех бытовых потребителей, которые решили остаться на биржевом пакете, так и для экономики Эстонии в целом, считает председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер.