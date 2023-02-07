Предприятие JELD-WEN Eesti, которое во второй половине прошлого года приняло решение о закрытии одного из своих производственных подразделений, а именно лесопилки в Раквере, вновь нуждается в рабочей силе. Директор завода Эркки Эханд сказал, что, вероятно, они были слишком пессимистичный в своих прогнозах.
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Крупный производитель дверей, сокративший работников, вновь нуждается в рабочей силе
Крупный производитель дверей, сокративший работников, вновь нуждается в рабочей силе
Предвидя спад экономики, а также снижение рыночного спроса в прошлом году фирма JELD-WEN приостановила прием на работу и сократила сотрудников. «Может быть, мы, как и другие участники рынка, были слишком пессимистичны, так как теперь неожиданно склады оказались пустыми. Происходящий на рынке рост может оказаться временным, но время покажет», – заявил директор завода в Раквере Эркки Эханд.