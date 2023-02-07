Крупный производитель дверей, сокративший работников, вновь нуждается в рабочей силе

Предвидя спад экономики, а также снижение рыночного спроса в прошлом году фирма JELD-WEN приостановила прием на работу и сократила сотрудников. «Может быть, мы, как и другие участники рынка, были слишком пессимистичны, так как теперь неожиданно склады оказались пустыми. Происходящий на рынке рост может оказаться временным, но время покажет», – заявил директор завода в Раквере Эркки Эханд.