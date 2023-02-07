Бывший мэр Таллинна Тынис Пальтс («Отечество») опубликовал в своем Facebook два поста с текстами на русском языке. В одном из них он призывает русскоговорящих жителей Эстонии просвещать своих друзей и родственников, живущих в России, о событиях в Украине, во втором же открыто выражает критику в адрес ныне действующего мэра Таллинна - Михаила Кылварта. Rus.Postimees уточнил у Пальтса, с какой целью он опубликовал эти заявления, и почему именно на русском языке.
Бывший мэр Таллинна Тынис Пальтс делает кампанию на русском языке, но не ради голосов
Тынис Пальтс является кандидатом партии «Отечество» в Таллинне. Его национал-консервативно настроенная партия обычно не борется за голоса русскоязычных жителей Эстонии. Именно поэтому критика, открыто выраженная в соцсети Facebook на русском языке, вызвала интерес у пользователей сети.
По словам самого Пальтса, посты не задумывались им в качестве части предвыборной кампании, он просто воспользовался удачным моментом, потому что «все равно надо что-то постить». Он также подчеркнул, что не рассчитывает на большой наплыв голосов русскоговорящих жителей, но посчитал своим долгом - или даже миссией - осветить две, на его взгляд, ключевые проблемы. А там уж как пойдет.
«Я фактически сделал работу вместо Каи Каллас. Ведь эстонское правительство под ее руководством совсем не занимается русскоговорящими жителями, - прокомментировал Пальтс. - Во-первых, сейчас их родина - или как лучше это назвать? - в Европе считается агрессором. Люди, даже те, кто не являются гражданами России, остались совсем одни, никто даже не пытается их переубедить, никто с ними не говорит. У многих есть там (в России - прим.ред.) есть друзья и знакомые. Если бы все они (живущие вне России русскоговорящие люди - прим.ред.) смогли передать своим знакомым и друзьям в России западноевропейскую информацию, то это все смогло бы посодействовать прекращению войны».
Многие из россиян, живущих за пределами России, понимают, что происходит на самом деле. Если говорить с людьми, живущими в России, на эту тему больше, то и там отношение поменяется.
Вторая большая проблема по мнению Пальтса связана с осведомленностью людей о необходимости перевода обучения на эстонский язык.
«Еще одна большая проблема - область несделанной работы - это то, что сейчас мы переходим на эстонскоязычное образование. Это напрямую касается тысяч русскоязычных учителей. С этими учителями никто не разговаривает, не объясняет им, зачем это делается и как им лучше быть в этой ситуации, - пояснил свой ход мыслей Пальтс. - Работа просто не сделана. Кае Каллас комфортно путешествовать по Европе и быть цивилизованной, но при этом у нее «дома» люди находятся в абсолютном смятении».
Пальтс подчеркнул, что приказной тон («вы должны начать говорить по-эстонски») и отсутствие лучших жизненных условий, которые государство может предложить «взамен» выученного языка, порождают отторжение. На взгляд политика, решение заключается в том, чтобы предложить людям лучшую перспективу жизни и тем самым мотивировать их.
Большинство учителей русских школ на самом деле понимают эстонский язык и говорят на нем уже сейчас. Совершенно глупо говорить, что в ситуации, когда учителя работают и живут в языковой среде, эти талантливейшие люди не могут выучить язык на уровне С1 за пару лет.
«Неужели учителя стали бы продлевать эту агонию из-за упрямства? Им нужно просто все объяснить. Кылварта способствует продлению этой агонии, подает ложные надежды и сигналы», - продолжил член партии «Отечество».
Пальтс также указал на снижение качества образования на русском языке и выразил обеспокоенность за детей: «Чем быстрее дети перейдут на обучение на эстонском языке, тем лучше для детей с точки зрения качества образования и рабочих мест».
«Кылварт разводит демогогию о том, что учителей не хватает. Учителей не хватает, потому что зарплаты учителей низкие. Если бы зарплата учителей была три тысячи, учителя не ушли бы из школы на другую работу», - решительно заявил Паальтс.
По мнению Пальтса, в Таллинне, где почти 40 тысяч русскоязычных избирателей, горуправа во главе с Кылвартом злоупотребляет доверием местных жителей, а порой и работает против их интересов.