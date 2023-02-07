Бывший мэр Таллинна Тынис Пальтс делает кампанию на русском языке, но не ради голосов

По словам самого Пальтса, посты не задумывались им в качестве части предвыборной кампании, он просто воспользовался удачным моментом, потому что «все равно надо что-то постить». Он также подчеркнул, что не рассчитывает на большой наплыв голосов русскоговорящих жителей, но посчитал своим долгом - или даже миссией - осветить две, на его взгляд, ключевые проблемы. А там уж как пойдет.

«Я фактически сделал работу вместо Каи Каллас. Ведь эстонское правительство под ее руководством совсем не занимается русскоговорящими жителями, - прокомментировал Пальтс. - Во-первых, сейчас их родина - или как лучше это назвать? - в Европе считается агрессором. Люди, даже те, кто не являются гражданами России, остались совсем одни, никто даже не пытается их переубедить, никто с ними не говорит. У многих есть там (в России - прим.ред.) есть друзья и знакомые. Если бы все они (живущие вне России русскоговорящие люди - прим.ред.) смогли передать своим знакомым и друзьям в России западноевропейскую информацию, то это все смогло бы посодействовать прекращению войны».