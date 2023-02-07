Певкур: присутствие США в Эстонии является важным элементом сдерживания

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. «США являются ключевым союзником Эстонии, которая является сильным лидером в области обороны как в укреплении восточного фланга НАТО, так и в координации военной помощи Украине. Американская реактивная система залпового огня HIMARS и сопутствующая подготовка нашего будущего подразделения HIMARS является важным вкладом в обеспечение нашей безопасности», — заявил министр обороны Ханно Певкур.

«Кроме того, прямая финансовая помощь США позволила нам укрепить наш независимый оборонный потенциал быстрее, чем планировалось, и достичь целей, поставленных планом развития гособороны. И, конечно же, я рад, что дипломатическое присутствие США в Эстонии также снова представлено на уровне посла», – сказал Певкур.