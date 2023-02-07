Министр обороны Ханно Певкур во вторник на встрече в Таллинне с новым послом США в Эстонии Джорджем П. Кентом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества между Эстонией и США в области обороны, укрепление обороноспособности восточного крыла НАТО и продолжение военной помощи Украине.
Певкур: присутствие США в Эстонии является важным элементом сдерживания
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. «США являются ключевым союзником Эстонии, которая является сильным лидером в области обороны как в укреплении восточного фланга НАТО, так и в координации военной помощи Украине. Американская реактивная система залпового огня HIMARS и сопутствующая подготовка нашего будущего подразделения HIMARS является важным вкладом в обеспечение нашей безопасности», — заявил министр обороны Ханно Певкур.
«Кроме того, прямая финансовая помощь США позволила нам укрепить наш независимый оборонный потенциал быстрее, чем планировалось, и достичь целей, поставленных планом развития гособороны. И, конечно же, я рад, что дипломатическое присутствие США в Эстонии также снова представлено на уровне посла», – сказал Певкур.
Джордж П. Кент, посол, назначенный в Эстонию, является опытным дипломатом, ранее побывавшим в командировках в Узбекистане, Польше и дважды в Таиланде и Киеве.