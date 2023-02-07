ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Практически все жители Эстонии сдают тару

Опрос показал также, что в процессе возврата тары жители Эстонии ценят удобство пользования и пропускную способность автоматов.

«В том, что касается возврата залоговой тары, жители Эстонии проявляют рациональность и ответственность. 60% всех респондентов считают, что, поскольку тара имеет денежную стоимость, выбрасывание пустых бутылок и банок, по сути, равносильно выбрасыванию денег», - пояснила представитель Lidl Eesti Катрин Сеппель основную причину, по которой люди возвращают тару.

Сеппель сказала также, что более 20% респондентов считают главным экологичное поведение, а каждый шестой приобрёл привычку возвращать тару ещё в детстве. Из тех, кто не возвращает тару, 40% указали в качестве причины то, что получаемая сумма слишком мала.

«Почти треть всех респондентов не считает действующую залоговую систему финансово мотивирующей. Это в свою очередь делает ещё более важным то, чтобы остальная часть процесса функционировала безупречно», - подчёркивает Сеппель, по словам которой, при возврате тары люди считают особенно важными доступность, простоту использования и надёжность работы услуги.

«Мотивация людей должна поддерживаться на высоком уровне. В Lidl залоговую тару можно возвращать в помещении магазина, и мы, со своей стороны, ежедневно вкладываем значительные средства в удобство и безупречность функционирования процесса», - сказала Сеппель и добавила, что 91% людей, которые использовали автоматы для приёма тары в Lidl, сочли, что это было приятно и намереваются пользоваться этой услугой в будущем.