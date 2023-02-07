На бесплатной парковке на улице Ваксали в Тарту многие места заняты автомобилями, которые выставлены на продажу на порталах и поэтому припаркованы там на неопределенное время.
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Автовладельцы негодуют: бизнесмен использует бесплатную парковку в своих интересах
Автовладельцы негодуют: бизнесмен использует бесплатную парковку в своих интересах
На тематической странице Тарту в разделе «Чиновник отвечает» бдительный горожанин назвал целых 14 таких автомобилей, даже в обед в понедельник на парковке можно было увидеть несколько автомобилей, выставленных на продажу в интернете.
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