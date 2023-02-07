Дело об убийстве транс-женщины в Старом городе ушло в суд

Обвиняемыми по делу проходят 23-летний и 32-летний мужчины, сообщили во вторник корреспонденту rus.err.ee в прокуратуре.

«Первого из них обвиняют в убийстве. Второго – в недонесении о совершенном другим лицом преступлении первой степени», – отметила пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Кристийна Кивари. Предварительное заседание по делу пройдет в Харьюском уездном суде 9 февраля, подтвердили ERR в пресс-службе суда.

9 июля 2022 года Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в съемной квартире в Старом городе Таллинна обнаружено тело мужчины со следами насилия.

Позже выяснилось, что 37-летняя жертва, убитая на Ратушной площади в Таллинне, оказалась Сабриной, транс-женщиной ямайского происхождения.

На следующий день, 10 июля, полиция задержала в Ласнамяэ двух мужчин, которые подозреваются в убийстве человека в Старом городе.