Когда цены начнут снижаться? В Банке Эстонии знают ответ

По данным Департамента статистики, рост индекса потребительских цен в январе составил 0,8% по сравнению с декабрем 2022 года и 18,6% по сравнению с январем прошлого года, при этом по сравнению с январем прошлого года товары подорожали на 19%, а услуги на 17,8%.

По данным ведомства, по сравнению с январем 2022 года на индекс потребительских цен больше всего повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, на долю которых пришлось треть общего прироста.

Перт отметил, что январское повышение цен в основном отражает резкий рост цен, произошедший в первой половине прошлого года, а с августа прошлого года уровень цен продуктовой корзины оставался более или менее неизменным.

Годовой рост цен на продукты питания в январе достиг 24 процентов, при этом экономист пояснил, что новое ценовое давление было вызвано как повышением цен на мясные продукты, так и прекращением продажи алкоголя со скидкой.

«Тенденция к снижению цен на продукты питания может быть вполне достижимой, потому что цены на некоторые сельскохозяйственные товары, включая крупы, масло и сухое молоко, упали с рекордных уровней на европейском рынке. Поскольку для того, чтобы более низкие цен на сырье оказали влияние на потребительские цены, требуется время, продовольственная корзина в этом году подорожает примерно на десятую часть», – заявил Перт.

Он отметил, что цены на энергоносители в январе выросли на 33 процента по сравнению с прошлым годом, несмотря на государственные субсидии, сдерживающие рост цен. «Поскольку рыночные цены как на электроэнергию, так и на газ в последние месяцы упали, потребность в компенсации уменьшилась, как и дополнительное ценовое давление на государственный бюджет», – добавил экономист.

«Более постоянная часть роста цен, т. е. базовая инфляция – рост цен, исключающий продукты питания и энергию, – пока не демонстрирует явных признаков снижения. Скидки на одежду и обувью в этом году были меньше, чем в прошлом. В сфере услуг повысили цены операторы связи. Общее давление спроса на цены ослабевает, поскольку домохозяйства продолжают ограничивать потребительские расходы», – пояснил Перт.