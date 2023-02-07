С мая пункты техосмотра в Эстонии начнут собирать данные о расходе топлива автомобиля

Об этом BNS сообщил во вторник в своем пресс-релизе Департамент транспорта. Сбор данных будет применяться к транспортным средствам категории M1 или N1, которые впервые зарегистрированы в Эстонии с 1 января 2021 года и оснащены бортовыми устройствами, измеряющими расход топлива и потребление энергии.

«Данные собирают с целью защиты потребителей, чтобы представленные им данные о расходе топлива соответствовали действительности. Целью также является защита окружающей среды», – пояснил руководитель службы транспортных средств и регистрации Департамента транспорта Карл Йоозеп Пийрфельдт.

По словам Пийрфельдта, обязательство по сбору данных вытекает из исполнительного постановления Комиссии Европейского союза, целью которого является обеспечение функционирования норм выбросов CO2, изложенных в постановлении.

«Сбор данных не повлечет каких-либо последствий для автовладельца, это делается для того, чтобы контролировать производителей, чтобы они не превышали установленный средний целевой уровень выбросов CO2», – пояснил Пийрфельдт.