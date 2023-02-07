Споры вокруг украинцев, работающих на стройке центральных очистных сооружений Тампере, разгораются все сильнее. Латвийская компания, которая привезла украинцев в Финляндию, заявляет, что готовится подать в суд на финский Профсоюз строителей.
Компания отрицает эксплуатацию украинских работников на стройке
Представитель компании Артурс Сисолятинс сообщил Yle, что Профсоюз строителей Финляндии испортил репутацию предприятия, опубликовав информацию о положении украинцев на строительной площадке Сулкавуори в Тампере. По его словам, информация, предоставленная профсоюзом, была неверной и менялась по ходу дела.
В Профсоюзе строителей говорят, что они готовы к возможному судебному процессу. По словам заместителя председателя Профсоюза строителей Киммо Палонен, у профсоюза есть доказательства того, что украинцам недоплачивали за их работу: профсоюз ранее заявлял, что даже опытные работники получали на руки около 10 евро.
Компания считает, что украинцам заплатили достаточно за их работу. По словам Сисолятинса, у них на руках осталось 11–14 евро в час. Сисолятинс также утверждает, что компания, помимо прочего, оплачивала украинцам проживание и рабочие поездки в Финляндии.