Компания отрицает эксплуатацию украинских работников на стройке

Представитель компании Артурс Сисолятинс сообщил Yle, что Профсоюз строителей Финляндии испортил репутацию предприятия, опубликовав информацию о положении украинцев на строительной площадке Сулкавуори в Тампере. По его словам, информация, предоставленная профсоюзом, была неверной и менялась по ходу дела.

В Профсоюзе строителей говорят, что они готовы к возможному судебному процессу. По словам заместителя председателя Профсоюза строителей Киммо Палонен, у профсоюза есть доказательства того, что украинцам недоплачивали за их работу: профсоюз ранее заявлял, что даже опытные работники получали на руки около 10 евро.