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Шойгу: вмешательство НАТО в украинский конфликт может привести к непредсказуемому уровню эскалации

Шойгу: вмешательство НАТО в украинский конфликт может привести к непредсказуемому уровню эскалации
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Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу. Фото: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что поставки западного оружия в Украину втягивают НАТО в конфликт, что может привести к непредсказуемому уровню эскалации.

«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории», – заявил Шойгу.

«Такие шаги НАТО втягивают страны Североатлантического альянса в украинский конфликт и в дальнейшем могут привести к непредсказуемому уровню эскалации», – заявил министр обороны РФ.

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