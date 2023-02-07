Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что поставки западного оружия в Украину втягивают НАТО в конфликт, что может привести к непредсказуемому уровню эскалации.
Шойгу: вмешательство НАТО в украинский конфликт может привести к непредсказуемому уровню эскалации
Шойгу: вмешательство НАТО в украинский конфликт может привести к непредсказуемому уровню эскалации
«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории», – заявил Шойгу.
«Такие шаги НАТО втягивают страны Североатлантического альянса в украинский конфликт и в дальнейшем могут привести к непредсказуемому уровню эскалации», – заявил министр обороны РФ.
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