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Гвозди и шурупы: на улице пешеходов подстерегает неожиданная опасность

Сирле Матт
, репортер
Гвозди и шурупы: на улице пешеходов подстерегает неожиданная опасность
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Гвозди и шурупы сильно торчат из забора.
Гвозди и шурупы сильно торчат из забора. Фото: Urmas Luik

На узкой улице, которая начинается у рынка, деревянный забор утыкан длинными острыми шурупами и несколькими гвоздями.

Поскольку улица узкая, а забор расположен прямо у края дороги, торчащие штыри представляют серьезную угрозу для прогуливающихся по улице людей. Если будет проезжать автомобиль или велосипедист, а пешеходу придется вплотную приблизиться к забору, в лучшем случае может порваться одежда. В худшем случае человек может пораниться, ведь острые штыри довольно сильно торчат из забора. По словам одного из прохожих, такая картина там наблюдается уже несколько месяцев.

По словам одного из прохожих, шурупы и гвозди торчат из забора на улице Вазе несколько месяцев.
По словам одного из прохожих, шурупы и гвозди торчат из забора на улице Вазе несколько месяцев. Фото: Urmas Luik
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