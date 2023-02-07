Гвозди и шурупы: на улице пешеходов подстерегает неожиданная опасность

Поскольку улица узкая, а забор расположен прямо у края дороги, торчащие штыри представляют серьезную угрозу для прогуливающихся по улице людей. Если будет проезжать автомобиль или велосипедист, а пешеходу придется вплотную приблизиться к забору, в лучшем случае может порваться одежда. В худшем случае человек может пораниться, ведь острые штыри довольно сильно торчат из забора. По словам одного из прохожих, такая картина там наблюдается уже несколько месяцев.