Владелец эстонского интернет-магазина осужден финским судом за налоговое мошенничество

Вердикт был вынесен путем голосования. Финна признали виновным в уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах. Суд запретил ему заниматься бизнесом и постановил выплатить компенсацию Налоговой службе в размере 1,65 миллиона евро. В то же время суд отклонил обвинение в совершении тяжкого преступления, связанного с распространением алкогольной продукции.

Согласно материалам дела, компания Creative Alpha Solutions, основанная в Эстонии финским ответчиком, в промежутке с 2014 по 2017 годы через интернет-сайты занималась продажей алкоголя жителям Финляндии. На сайте покупателю предлагалось выбрать конкретную компанию, занимающуюся доставкой. Согласно финским законам, если продавец предлагает способы доставки, то он несет ответственность за уплату налогов. В других случаях это становится обязанностью покупателя.

Компания-продавец не сообщала о продажах в финские налоговые органы с целью уклонения от уплаты НДС и акцизных сборов. Кроме того, у предприятия не было лицензии на оптовую или розничную торговлю алкоголем, которая требуется в соответствии с финским законом об алкоголе.