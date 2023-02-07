Журналист Postimees Яанус Пийрсалу во вторник получил журналистскую премию фонда Яана Тыниссона, а его коллега Брита-Мария Алас – звание молодого журналиста. Лидером мнений Postimees стал Юри Рейнвере.
Postimees объявил лидера общественного мнения и журналистов года
Лидером мнений Postimees является Юри Рейнвере, всемирно признанный композитор, чьи произведения сосредоточены на темах, актуальных для слушателей здесь и сейчас. Он осмысливает человека, общество и время, и не только посредством музыки.
Пандемия и война делали пространство мнений все более и более черно-белым. Будучи глубоким гуманистом, Рейнвере напоминает нам в своих эссе, что выбор никогда не бывает таким простым.
Молодой журналист года по версии Postimees – Брита-Мария Алас. Она выделяется своей скоростью, работоспособностью, смелостью и настойчивостью. Также она не боится неприглядных криминальных историй – профессионально и объективно доносит до читателей ужасающие действия злодеев. В начале 2022 года Брита-Мария была членом команды украинского военного блога Postimees, занимаясь оперативным освещением военных событий. В конце года именно она и ее коллеги привлекли внимание общественности к попытке министра внутренних дел отремонтировать школы за крышевые деньги. Эти материалы возымели действие – министра призвали к порядку.
Редактор дня онлайн-издания должен быть в курсе всех новостей и событий, опережать конкурентов и завоевывать читателей. Молодая журналистка Брита-Мария Алас стремительно развивалась и стала неотъемлемой частью редакции.
Яанус Пийрсалу является лауреатом журналистской премии фонда Яана Тыниссона. Он не любит, когда его хвалят, но он этого стоит. Яанус играет большую роль в том, что Postimees постоянно присутствует в Украине. Война для многих стала неожиданностью, но Яанус был к ней готов, он был на месте и начал оперативно освещать военные события. У него много контактов, он умеет находить подход к людям и раскрывать их, кроме того, у него есть неоценимая способность отличать правдивую информацию от хитро скомбинированной ложной. Прямые репортажи Яануса о войне в Украине и страданиях людей тронули сердца читателей, в том числе материал о 360 сельчанах, которые провели 25 дней в заточении в подвале, получивший награду как лучшая статья года.
Около линии фронта у него есть и другая сторона: через репортажи и интервью он передает сознанию читателей Postimees понимание войны со всеми ее ужасами. Жаль, что приходится это делать – спасибо, Яанус, что делаешь это!
Лидером общественного мнения 2020 года стала литературовед Маарья Вайно, журналистом года – Юлле Харью. Звание молодого журналиста было присвоено Лооре-Элизабет Ломп.
В 2021 году титула лидера общественного мнения Postimees удостоился историк Лаури Вахтре, журналистская премия досталась Прийту Пуллеритсу, а молодым журналистом стал Вейки Ояперв.
Отбор премий Яана Тыниссона организует фонд Postimees. Целью журналистской премии является признание заслуг Яана Тыниссона как главного редактора Postimees и одного из самых выдающихся государственных деятелей Эстонии, а также поощрение современных мыслителей, лидеров мнений и признание сотрудников в области журналистики.