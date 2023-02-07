Postimees объявил лидера общественного мнения и журналистов года

Лидер мнений Postimees Юри Рейнвере. Фото: Tairo Lutter

Лидером мнений Postimees является Юри Рейнвере, всемирно признанный композитор, чьи произведения сосредоточены на темах, актуальных для слушателей здесь и сейчас. Он осмысливает человека, общество и время, и не только посредством музыки.

Пандемия и война делали пространство мнений все более и более черно-белым. Будучи глубоким гуманистом, Рейнвере напоминает нам в своих эссе, что выбор никогда не бывает таким простым.

Молодой журналист года Postimees Брита-Мария Алас. Фото: Tairo Lutter

Молодой журналист года по версии Postimees – Брита-Мария Алас. Она выделяется своей скоростью, работоспособностью, смелостью и настойчивостью. Также она не боится неприглядных криминальных историй – профессионально и объективно доносит до читателей ужасающие действия злодеев. В начале 2022 года Брита-Мария была членом команды украинского военного блога Postimees, занимаясь оперативным освещением военных событий. В конце года именно она и ее коллеги привлекли внимание общественности к попытке министра внутренних дел отремонтировать школы за крышевые деньги. Эти материалы возымели действие – министра призвали к порядку.

Редактор дня онлайн-издания должен быть в курсе всех новостей и событий, опережать конкурентов и завоевывать читателей. Молодая журналистка Брита-Мария Алас стремительно развивалась и стала неотъемлемой частью редакции.

Лауреат журналистской премии Яана Тыниссона Яанус Пийрсалу. Фото: Tairo Lutter