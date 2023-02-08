Комментатор Алексей Коханенко: без флага и гимна россиян стоит пустить на ОИ-2024, такой их статус сильно уязвит Путина

И я думаю, что так будет и впредь, потому что они тоже хотят двигаться к ситуации нормальности. Так что из их уст мы не услышим того, что говорит та же Роднина.

Россияне присутствуют в турнирных сетках крупнейших теннисных турниров. В финал Australian Open в женском разряде только что вышли представительница Беларуси и родившаяся в России представительница Казахстана. Российские хоккеисты успешно играют в НХЛ, и глава этой лиги постоянно говорит о том, что он выступает против запрета на выступление за клубы НХЛ российских игроков. И тут опять важна бизнес-составляющая, потому что без лучших российских игроков НХЛ потеряет в зрелищности.

Это и Александр Овечкин, идущий за вечным рекордом Уэйна Грецки, и Василевский, и Кучеров. Эти игроки - украшение НХЛ, если лига убрала бы их, это было бы действием против интересов своих же зрителей. Есть и примеры футболистов, скажем, Александр Головин успешно выступает за «Монако» в чемпионате Франции.

То есть насчет индивидуального выступления россиян в таких форматах нет никаких ограничений. А вот как страна Россия на крупных соревнованиях забанена, но тут стоит помнить еще и о том, что без флага и гимна Россия выступала на последних Олимпиадах из-за допинга. Из-за, по сути, государственной допинговой программы.