Ср, 8.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Комментатор Алексей Коханенко: без флага и гимна россиян стоит пустить на ОИ-2024, такой их статус сильно уязвит Путина

Передача Rus.Postimees
Павел Соболев
, журналист
Комментатор Алексей Коханенко: без флага и гимна россиян стоит пустить на ОИ-2024, такой их статус сильно уязвит Путина
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
  • Сильные спортсмены делают Олимпиады зрелищнее, поэтому МОК ищет способы вернуть россиян на ОИ
  • Заявления о необходимости бойкота ОИ-2024 в случае допуска россиян делают политики не топ-уровня
  • Выступление россиян на ОИ без флага и гимна может быть воспринято населением РФ как провал Путина

Гостем очередного выпуска программы «На кухне» стал спортивный эксперт, ведущий спортивных подкастов, комментатор телетрансляций спортивных соревнований Алексей Коханенко. В ходе беседы он поделился своим мнением относительно перспектив массового бойкота Олимпиады в Париже в случае допуска к ней российских спортсменов, и о том, можно ли назвать отстранение россиян от крупных спортивных соревнований «дискриминацией по признаку паспорта».

- Многие политики, многие руководители спортивных организаций разных стран выступили с осуждением заявления главы МОК Томаса Баха о планах по допуску спортсменов из России на Олимпиаду в Париже. Стали звучать даже разговоры о возможном бойкоте ОИ-2024 некоторыми государствами. Как Вам кажется, возможен ли бойкот Олимпиады в Париже десятками стран, как было в случае с играми в Москве или Лос-Анджелесе в прошлом веке?

- Я не верю в то, что такой бойкот состоится. Существует же совершенно четкое правило, согласно которому бойкот государством конкретной Олимпиады влечет автоматическую дисквалификацию на два следующих олимпийских цикла. Я думаю, что это справедливое наказание, и никто не захочет под него подставляться.

Есть и второй момент, из-за которого я не верю в бойкот. Олимпийские игры стали в современном мире в самую первую очередь историей про бизнес. И МОК очень хорошо понимает, что просто невозможно продать то, что неинтересно. Чтобы олимпийские соревнования были интересными и хорошо продавались, нужно участие всех самых сильных стран. Скажем, без спортсменов США невозможно представить ни летнюю, ни зимнюю Олимпиаду. Американцы в обоих случаях находятся в числе главных фаворитов.

Я также считаю, что и признаки потепления со стороны МОК в отношении спортсменов из России и Беларуси тоже диктуются расчетом сделать зрелище лучше продаваемым. На Олимпиадах всегда хорошо продавался элемент противостояния, и россияне для этого тоже очень нужны. Скажем, в некоторых видах спорта без россиян этого противостояния просто нет.

Скажем, лыжные гонки на международном уровне без участия россиян превращаются в чемпионат Норвегии. И я думаю, что бизнес-составляющая - это главная мотивация для МОК в том, чтобы поднимать вопрос о возвращении на Олимпиады россиян.

Поэтому я уверен, что массового бойкота Олимпиады в случае приглашения на игры россиян МОК просто не допустил бы. Но я совсем не уверен, что россияне действительно получат возможность выступить в Париже. Потому что даже это заявление Томаса Баха еще ни о чем не говорит. Это такой пробный шар, с помощью которого проверяется реакция международной общественности.

Например, Урмас Сыырумаа, глава нашего олимпийского комитета, сказал, что нужно постараться, чтобы эстонские спортсмены обязательно бы выступили в Париже. Но тут нужно проводить четкую линию между олимпийскими чиновниками и политиками. Политики могут говорить перед выборами что угодно, и если условная Кая Каллас высказывает сейчас свою позицию на этот счет, эта позиция вовсе не служит сигналом Урмасу Сыырумаа о том, как он должен действовать.

Совершенно естественно, что Кая Каллас высказывает сейчас определенное мнение, потому что ее правительство придерживается совершенно ясного курса по поддержке Украины. Высказанное премьер-министром мнение точно соответствует этому курсу. Но все-таки решать вопрос об участии Эстонии в Олимпиаде будет, по всей вероятности, не глава эстонского правительства.

Из самых же влиятельных государств мира пока категоричных заявлений по поводу допуска россиян не доносилось. Например, олимпийский комитет США ничего такого не сказал. Думаю, менее влиятельным странам в конце концов придется последовать примеру самых крупных игроков на международной арене.

- Томас Бах, когда впервые допустил возможность возвращения российских спортсменов на Олимпиады, заявил, что нельзя дискриминировать спортсменов по признаку их паспорта. Чо это противоречит олимпийской хартии. Не слишком ли МОК сейчас усердствует в защите «права на профессию» для российских атлетов, не стоит ли это отложить до того момента, когда на Украину не будут падать снаряды и бомбы, когда Россия уйдет из Украины?

- Я еще раз скажу, что сильнее всего руководство МОК к обсуждению темы допуска к Олимпиадам россиян мотивируют бизнес-соображения. Что же касается «дискриминации по паспорту», то с этим связана очень двоякая ситуация. Как говорилось в одном старом анекдоте, бьют не по паспорту, а по морде. Я нахожу, что самым оптимальным вариантом был бы индивидуальный подход к какжому конкретному кейсу, к случаю каждого спортсмена.

Сейчас очень многие российские спортсмены не живут в России. Многие российские спортсмены не говорили ни слова про агрессию против Украины. И даже это молчание мне кажется достаточно смелым шагом. Международная общественность в последнее время очень четко показывает россиянам, причем любым, не только лояльным, но и нелояльным путинскому режиму, что, в общем, никому кроме Путина они нигде не нужны. Если на этом фоне люди ничего не говорят в поддержку этого режима, это уже довольно много.

Те люди, которые хотят показать свою лояльность режиму, это делают. Например, как те спортсмены, которые в марте прошлого года в Лужниках присутствовали на концерте по случаю годовщины аннексии Крыма. Ясно, что для этих спортсменов международные соревнования в данный момент закрыты.

К тем же, кто ни в чем таком не был замечен, нужно применять персональный подход. Разумеется, то, что происходит сейчас в Украине, очень трагично. Эта война должна быть остановлена с максимальной скоростью. И мне кажется, что этот брошенный со стороны МОК пробный шар является чем-то вроде попытки направить ситуацию в сторону нормальности. Каждый пытается делать то, что может.

- Нет ли оснований думать, что российские власти сами откажутся от участия спортсменов РФ в Олимпиаде в условиях, при которых будет, по крайней мере, считаться, что эти спортсмены не поддерживают то, что в России именуют «специальной военной операцией»? Ведь ситуация выглядит так, что в таком случае от России на Олимпиаду поедут «иноагенты». Часто говорят, что МОК идет на поводу у России, что Томас Бах - это Герхард Шредер в спорте, но нет ли вероятности, что МОК устроил для России нечто вроде ловушки, и обставляет ситуацию так, что РФ сама запретит своим спортсменам ехать на ОИ-2024?

- Да, это тоже может быть рабочей версией. Например, Ирина Роднина с трибуны Госдумы уже говорит, что выступать без флага никуда не годится. Но Роднина просто говорит то, чего от нее ждут даже не избиратели, а те люди, которым она показывает свою лояльность. И Роднина - это просто бывшая спортсменка, депутат, а вот те люди, которые сейчас руководят российским спортом, таких резких заявлений стараются не делать.

И я думаю, что так будет и впредь, потому что они тоже хотят двигаться к ситуации нормальности. Так что из их уст мы не услышим того, что говорит та же Роднина.

Россияне присутствуют в турнирных сетках крупнейших теннисных турниров. В финал Australian Open в женском разряде только что вышли представительница Беларуси и родившаяся в России представительница Казахстана. Российские хоккеисты успешно играют в НХЛ, и глава этой лиги постоянно говорит о том, что он выступает против запрета на выступление за клубы НХЛ российских игроков. И тут опять важна бизнес-составляющая, потому что без лучших российских игроков НХЛ потеряет в зрелищности.

Это и Александр Овечкин, идущий за вечным рекордом Уэйна Грецки, и Василевский, и Кучеров. Эти игроки - украшение НХЛ, если лига убрала бы их, это было бы действием против интересов своих же зрителей. Есть и примеры футболистов, скажем, Александр Головин успешно выступает за «Монако» в чемпионате Франции.

То есть насчет индивидуального выступления россиян в таких форматах нет никаких ограничений. А вот как страна Россия на крупных соревнованиях забанена, но тут стоит помнить еще и о том, что без флага и гимна Россия выступала на последних Олимпиадах из-за допинга. Из-за, по сути, государственной допинговой программы.

Конечно, в МОК об этом не забыли. Так что для Томаса Баха, быть может, вполне нормальной была бы ситуация, чтобы на Олимпиаде выступали бы только отдельные спортсмены из России, которые в России не тренируются, как, скажем, уже было с той же легкоатлеткой Дарьей Клишиной.

- Очень много говорится о том, что все решения, которые будут приниматься в вопросе о допуске российских спортсменов на Олимпиаду, должны будут приниматься в рамках закона. Можно ли вообще с юридической точки зрения как-то увязывать допуск спортсменов к Олимпиадам с их отношением к войне в Украине, можно ли привести в соответствие с правовыми нормами какие-то «карты лояльности»? Не проще ли именно с юридической точки зрения ввести общий запрет на период до окончания войны, чем заниматься сейчас ревизией взглядов, которые когда-то высказывали спортсмены?

- Да, это могло бы быть вариантом решения проблемы, потому что если со статусом нейтральности, выступлением без флага и гимна всех россиян все довольно понятно, то с этим статусом лояльности все будет куда сложнее. Ну, наверное, тех, кто уж совсем открыто поддержал агрессию, можно пересчитать. Однако непонятно как быть с теми, кто ничего не говорил, как определять их лояльность. Нужно ли заставлять их подписывать какие-то бумаги?

Я думаю, что с точки зрения правовых норм это было бы тоже нечто вроде дискриминации. Однако в то же самое время это было бы, наверное, меньшей дискриминацией, чем тотальный запрет на участие в Олимпиаде людям, имеющим российский паспорт.

Однако юридически все эти процедуры будет довольно трудно проводить. Думаю, Томас Бах сделал нечто вроде тестирующего заявления, и в зависимости от того, какой будет на него реакция, будут выбираться следующие шаги. Условно говоря, будет решаться, запускать работу специальной команды юристов или же нет.

- МОК нередко говорит, что в интересах честной конкуренции в олимпийских стартах должны участвовать лучшие атлеты. Наверное, одним из самых сильных спортсменов РФ сейчас является лыжник Александр Большунов. Но он вряд ли будет допущен до международных соревнований, ведь он был на концерте по случаю годовщины аннексии Крыма в Лужниках в марте 2022 года. Самых успешных российских спортсменов власть постаралась максимально «замазать». Получается, очень многих топ-атлетов из России все равно уже никогда не будет на олимпийских стартах?

- Нет, я так не думаю. Сейчас внимательно смотрят за тем, кто куда сходил, кого где сфотографировали, но можно представить, что в будущем эта тема будет спускаться на тормозах. Ведь есть и тот же самый Александр Овечкин со своей Putin Team. При этом в Америке Овечкину вопросы такого рода на задаются, и это происходит во многом благодаря тому, что он получает поддержку от главы НХЛ, от президента «Вашингтон Кэпиталз».

Таким образом, можно в широком смысле говорить о лицемерии Запада. Однако МОК занимается исключительно проведением Олимпиад, и его главная цель состоит в том, чтобы Олимпиады были максимально интересны. И по своей собственной инициативе МОК может автоматически остранить какую-то страну от Олимпиады только по одной единственной причине: если доказано вмешательство государственной власти в деятельность национального олимпийского комитета.

Также в последнее время для санкций в отношении целой страны давали основания и допинговые скандалы. Но сейчас, я думаю, просто решается, какие настроения возобладают. Сейчас развитие ситуации определит то, какие настроения окажутся сильнее, возобладают ли интересы бизнеса, возобладает ли здравый смысл, возобладают ли какие-то аспекты политической поддержки.

Пока же разговоры о том, что допуск россиян к Олимпиаде должен заставить задуматься о ее бойкоте, ведут все-таки не политики топ-уровня. Самые же влиятельные люди или высказывают взвешенные суждения, или пока вообще ничего не говорят.

- Даже сторонники допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже признают одну проблему, которую будет трудно решить. Говорится, что для них пришлось бы строить отдельную олимпийскую деревню, чтобы обеспечить их безопасность, потому что к россиянам отношение в мире похоже сейчас на то, каким было отношение к немцам в годы Второй мировой войны. Возможны, наверное, и какие-то провокации болельщиков, которые попытаются где-то появиться с российскими флагами…

- Я думаю, что тут речь идет о техническом вопросе с безопасностью, который довольно легко решить. Скажем, особые меры по безопасности на Олимпиадах нужно всегда принимать в отношении израильских спортсменов, которых могут считать своими мишенями различные арабские экстремистские организации. С этой же задачей справляются.

И какие-то провокационные манифестации болельщиков, как мне представляется, можно очень быстро разогнать. Я думаю, что та же буква Z сейчас может быть приравнена к свастике, и на любое публичное ее демонстрирование у правоохранителей есть все правовые основания быстро реагировать.

- Глава нашего Олимпийского комитета Урмас Сыырумаа в беседе со своим украинской коллегой на этой неделе сказал, что очень значительная часть российских спортсменов высокого класса - офицеры российской армии, чьи формальные братья по оружию убивают и насилуют сейчас невинных людей. Может ли принадлежность к армейским структурам стать еще одним основанием, по которому российских спортсменов будут не допускать к международным соревнованиям?

- Да, наверное, такое правило могут ввести. Но все, кто знает историю советского спорта, хорошо помнят, что был армейский спортивный клуб ЦСКА, был другой ведомственный клуб, «Динамо», относившийся к МВД. Все это присутствует и в российском спорте. Ясно, что числящиеся военнослужащими российские спортсмены в большинстве своем никак с армией не соприкасались.

С учетом развития современных технологий сейчас довольно легко установить, кто действительно воюет в Украине в составе российских сил. Там легко обнаружить заключенных, рекрутированных частными военными компаниями, но не спортсменов.

Мне кажется очень неправильной практика соотнесения с людьми, воюющими против Украины, любых людей с российским гражданством. Поясню свою точку зрения. Например, сейчас очень многие зарубежные компании ушли с российского рынка, и я полностью поддерживаю их решение. Но я никак не могу приветствовать уход из России, допустим, компании Netflix. Я считаю, что уход из России этой платформы был большой ошибкой.

Предположим, что Россия проигрывает войну, путинский режим падает. С людьми в России надо разговаривать, но каким образом это делать, по каким каналам? Других людей в России не появится, это будут те же самые люди. С Марса людей в Россию никто не пришлет. И вот сейчас вы закрываете для россиян доступ к какому-то альтернативному мнению, а завтра вам придется с ними о чем-то договариваться. На мой взгляд, лучше было бы все-таки доносить до этих людей свою позицию уже сегодня.

Крайне неразумно оставлять сейчас население России наедине с пропагандистским телевидением. Заталкивая его в эту пропаганду еще глубже.

- Еще один аргумент, который используют категорические противника допуска россиян на Олимпиады, касается того, что Владимир Путин перед нападением на Украину в прошлом году и перед аннексией Крыма и гибридным вторжением на восток Украины девять лет назад аккуратно ждал, чтобы закончились Зимние Олимпиады. Очень заметно, как для путинского режима важен олимпийский спорт, может быть, именно по этой причине - это та сфера, в которой России не следует давать никаких послаблений…

- Я не думаю, что Путину понравится выступление российских спортсменов на Олимпиаде без флага и без гимна. Я думаю, что Путиным эта ситуация воспринималась бы как раз очень болезненно.

Мне кажется, что сейчас эти публичные заявления, которые делаются в России некоторыми деятелями, про то, что, мол, в таком статусе ехать унизительно, тоже являются такими пробными шарами, с помощью которых исследуются настроения людей. Мне представляется, что власть в России опасается, что поездка российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе может быть воспринята населением как личное поражение Путина.

Я же предлагаю вспомнить, что никто не бойкотировал чемпионат мира по футболу в 2018 году. Конфликт в Украине был до определенной степени заморожен, но он не прекращался, а Запад сделал вид, что он этого не замечает. Сейчас высказывания некоторых западных политиков звучат достаточно лицемерно, потому что все мы понимаем, что отбеливание путинского режима через спорт происходило и ранее.

И сейчас я считаю, что отправка российских спортсменов на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе выглядела бы прежде всего техническим поражением Владимира Путина. Вне зависимости от того, как эту ситуацию сервировали бы внутри самой России.

Смотрите в записи полную версию беседы!

Ключевые слова
Наверх