НА КУХНЕ ⟩ Чреват ли возможный допуск россиян к ОИ-2024 массовым бойкотом Олимпиады в Париже?

- МОК хочет допустить россиян на ОИ в нейтральном статусе, и только тех, кто не поддерживает агрессию против Украины. Законно ли с юридической точки зрения как-то увязывать допуск спортсменов к соревнованиям на основе их отношения к войне в Украине, можно ли привести в соответствие с правовыми нормами введение каких-то «карт лояльности»? Не логичнее ли ввести общий запрет на участие россиян на период до окончания войны, а не заниматься сейчас ревизией высказывавшихся ими взглядов?

- Нет ли оснований думать, что российские власти сами откажутся от участия спортсменов РФ в Олимпиаде в условиях, при которых будет, по крайней мере, считаться, что эти спортсмены не поддерживают то, что в России именуют «специальной военной операцией»? Ведь ситуация выглядит так, что в таком случае от России на Олимпиаду поедут «иноагенты». Часто говорят, что МОК идет на поводу у России, что Томас Бах - это Герхард Шредер в спорте, но нет ли вероятности, что МОК устроил для России нечто вроде ловушки, и обставляет ситуацию так, что РФ сама запретит своим спортсменам ехать на ОИ-2024?

- МОК нередко говорит, что в интересах честной конкуренции в олимпийских стартах должны участвовать лучшие атлеты. Наверное, одним из самых сильных спортсменов РФ сейчас является лыжник Александр Большунов. Но он вряд ли будет допущен до международных соревнований, ведь он был на концерте по случаю годовщины аннексии Крыма в Лужниках в марте 2022 года. Самых успешных российских спортсменов власть постаралась максимально «замазать». Получается, очень многих топ-атлетов из России все равно уже никогда не будет на олимпийских стартах?