Грядут изменения ⟩ Служить в эстонской армии придется дольше

«Дата введения в действие изменения зависит от решения правительства. После того, как правительство внесет изменения в постановление, а командующий Силами обороны примет соответствующие решения, станет ясно, будет ли продлен срок военной службы и для кого. В частности, это коснется призывников, которые проходят службу по специальностям артиллерии, флота и противовоздушной обороны», - заявила Rus.Postimees Андра Нылвак, пресс-секретарь отдела стратегических коммуникаций Министерства обороны.

«В первую очередь это касается артиллерии, куда поступает новое вооружение в виде K9. А также военно-морской флот, который получит противокорабельные ракеты, и военно-воздушные силы, которые получат средства ПВО средней дальности», - сказал Певкур ERR. «Это те системы, которые нуждаются, во-первых, в более тщательной подготовке, а во-вторых, в более тесном взаимодействии с военной службой», - добавил он.

Командующий Силами обороны Мартин Херем также сказал ERR, что если изменение будет принято, то первыми, кого оно коснется - это противокорабельная ракетная часть, которая прибудет в июле 2023 года. «Тогда мы сможем оставить их на срок до 12 месяцев», - сказал Херем, отметив, что если следующее подразделение, которое будет сформировано в январе 2024 года, будет готово к боевым действиям менее чем за шесть месяцев, то первая группа может иметь более короткий срок службы.