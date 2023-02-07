Американская компания Boeing планирует в этом году сократить количество рабочих мест почти на 2000, сообщает BBC News.
Boeing: автоматизация процессов повлечет за собой увольнение более 2000 сотрудников
Причиной сокращения рабочих мест является желание еще большая автоматизация производства самолетов.
По словам представителя компании, они окажут потерявшим работу сотрудникам помощь в адаптации к новой ситуации.
Но есть и обратная сторона медали
Тем не менее, по словам компании, они планируют нанять еще больше инженеров, всего до 10 000 человек. В прошлом году было принято на работу 15 000 новых сотрудников, а всего по состоянию на прошлый год в компании работало более 140 000 сотрудников.
Причиной такого решения послужило то, что в последние годы Boeing столкнулся с рядом проблем, в том числе с двумя масштабными крушениями. В 2018 году произошло крушение самолета производства Boeing, эксплуатируемого авиакомпанией Lion Air, который следовал из индонезийского города Джакарта в аэропорт Хатта в Объединенных Арабских Эмиратах. Самолет рухнул в море, все 189 пассажиров, а также члены экипажа, погибли.
Пять месяцев спустя пассажирский самолет, направлявшийся в Кению из столицы Эфиопии Аддис-Абебы, разбился. Все 157 человек на борту погибли. Позже выяснилось, что причиной обоих крушений стала техническая неполадка. После случившегося Boeing внес изменения в конструкцию самолетов, чтобы предотвратить повторение в будущем.
Boeing - крупнейший в мире производитель самолетов как по объему контрактов, заключенных с авиакомпаниями, так и по количеству произведенных транспортных единиц.