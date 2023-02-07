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Boeing: автоматизация процессов повлечет за собой увольнение более 2000 сотрудников

Аймур-Яан Кескель
Boeing: автоматизация процессов повлечет за собой увольнение более 2000 сотрудников
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Самолет авиакомпании United Airlines, произведенный компанией Boeing.
Самолет авиакомпании United Airlines, произведенный компанией Boeing. Фото: Markus Mainka / PantherMedia / Markus Mainka

Американская компания Boeing планирует в этом году сократить количество рабочих мест почти на 2000, сообщает BBC News.

Причиной сокращения рабочих мест является желание еще большая автоматизация производства самолетов.

По словам представителя компании, они окажут потерявшим работу сотрудникам помощь в адаптации к новой ситуации.

Но есть и обратная сторона медали

Тем не менее, по словам компании, они планируют нанять еще больше инженеров, всего до 10 000 человек. В прошлом году было принято на работу 15 000 новых сотрудников, а всего по состоянию на прошлый год в компании работало более 140 000 сотрудников.

Причиной такого решения послужило то, что в последние годы Boeing столкнулся с рядом проблем, в том числе с двумя масштабными крушениями. В 2018 году произошло крушение самолета производства Boeing, эксплуатируемого авиакомпанией Lion Air, который следовал из индонезийского города Джакарта в аэропорт Хатта в Объединенных Арабских Эмиратах. Самолет рухнул в море, все 189 пассажиров, а также члены экипажа, погибли.

Пять месяцев спустя пассажирский самолет, направлявшийся в Кению из столицы Эфиопии Аддис-Абебы, разбился. Все 157 человек на борту погибли. Позже выяснилось, что причиной обоих крушений стала техническая неполадка. После случившегося Boeing внес изменения в конструкцию самолетов, чтобы предотвратить повторение в будущем.

Boeing - крупнейший в мире производитель самолетов как по объему контрактов, заключенных с авиакомпаниями, так и по количеству произведенных транспортных единиц.

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