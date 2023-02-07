Карис на встрече с премьером Швеции: расширение НАТО в интересах безопасности всего региона Балтийского моря

«Расширение НАТО на северное побережье Балтийского моря и в стратегических интересах альянса, и в интересах безопасности всего региона Балтийского моря», - сказал Карис. Он добавил, что Эстония и Швеция тесно сотрудничают по вопросам обороны и безопасности.

Кристерссон представил Карису обзор процесса вступления Швеции в НАТО.

«Эстония и Швеция одинаково думают и действуют, мы должны найти способы укрепить объединяющие нас Северно-Балтийскую идентичность и сотрудничество. Усилия стран нашего региона вместе будут эффективнее при укреплении местной региональной безопасности, а также в поддержке Украины в ее борьбе за свою свободу и освобождении занятой российской агрессией территории», - сказал Карис.

Карис и Кристерссон сочли важным обратить внимание на укрепление связей в сфере образования и науки. В начале марта президент Эстонии планирует вместе с делегацией ученых, предпринимателей и ректоров вузов отправиться в Лунд и Мальмё, где центральной темой станет развитие сотрудничество Эстонии и Швеции в сфере науки, образования и инновации.