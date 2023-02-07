ЕСПЧ присудил 33 тысячи евро девочке из России. Ее допрашивали по делу о сексуальном насилии больше 20 раз

После смерти матери 11-летнюю девочку отдали в приют, где она рассказала психологу и воспитателю, что пережила сексуальное насилие со стороны взрослого мужчины. Гинеколог не обнаружил повреждений, записи опросов пострадавшей были уничтожены.

Позже классная руководительница девочки оформила над ней опеку и отвела к психологу, где ребенок снова рассказал о пережитом насилии.

Женщина больше полугода не решалась сообщить в полицию о том, что ее приемная дочь несколько лет назад пострадала от сексуального насилия. «Как обычного человека меня пугало, будет ли вообще больше вреда или пользы от этого. Я понимала, что девочку просто затаскают», - рассказывала она Би-би-си.

В 2019 году на основании показаний девочки было возбуждено четыре уголовных дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В жалобе в ЕСПЧ говорилось, что во время следствия и суда пострадавшей пришлось пересказывать обстоятельства сексуального насилия не менее 23 раз, хотя у следствия была видеозапись ее показаний (при этом первый вариант записи был утерян).