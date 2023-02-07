Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в более чем 33 тысячи евро по делу о нарушении прав несовершеннолетней гражданки России, подвергшейся сексуализированному насилию. Но денег россиянка не получит.
ЕСПЧ присудил 33 тысячи евро девочке из России. Ее допрашивали по делу о сексуальном насилии больше 20 раз
Суд признал, что российские власти допустили жестокое обращение в отношении 12-летней девочки - допросив ее в ходе расследования не менее 23 раз.
ЕСПЧ указал, что российские следователи, действуя в соответствии с российским законом, тем не менее нарушили статью Европейской конвенции по правам человека, запрещающую пытки.
Интересы россиянки в ЕСПЧ представлял проект «Правовая инициатива» (признан в России «иноагентом»).
«При расследовании дела заявительницы власти РФ не предоставили щадящий режим, который учитывал бы интересы ребенка, и полностью проигнорировали ее страдания и уязвимое положение. Также суд указал на пробелы в законодательстве, устранение которых могло бы помочь избежать ретравматизации других детей, пострадавших от сексуализированного насилия», - пояснила Анастасия Захарова, юрист проекта «Правовая инициатива».
Компенсацию заявительнице не выплатят, так как еще в марте Россия заявила о выходе из Совета Европы, а в мае в одностороннем порядке отказалась исполнять решения ЕСПЧ.
Жалоба была подана в августе 2020 года. Тогда по делу о сексуальном насилии, которое совершалось над потерпевшей из Татарстана с шестилетнего возраста, проходили четыре мужчины. Все они признаны виновными и приговорены к тюремным срокам.
Би-би-си подробно рассказывала драматическую историю этой девочки в декабре 2019 года.
Рассказать о сексуальном насилии больше 20 раз
После смерти матери 11-летнюю девочку отдали в приют, где она рассказала психологу и воспитателю, что пережила сексуальное насилие со стороны взрослого мужчины. Гинеколог не обнаружил повреждений, записи опросов пострадавшей были уничтожены.
Позже классная руководительница девочки оформила над ней опеку и отвела к психологу, где ребенок снова рассказал о пережитом насилии.
Женщина больше полугода не решалась сообщить в полицию о том, что ее приемная дочь несколько лет назад пострадала от сексуального насилия. «Как обычного человека меня пугало, будет ли вообще больше вреда или пользы от этого. Я понимала, что девочку просто затаскают», - рассказывала она Би-би-си.
В 2019 году на основании показаний девочки было возбуждено четыре уголовных дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
В жалобе в ЕСПЧ говорилось, что во время следствия и суда пострадавшей пришлось пересказывать обстоятельства сексуального насилия не менее 23 раз, хотя у следствия была видеозапись ее показаний (при этом первый вариант записи был утерян).
В ходе следствия девочка вынуждена была повторять обстоятельства пережитого насилия - ее допрашивали следователи, адвокаты обвиняемых, сами обвиняемые, эксперты и судьи. Ее также возили на места предполагаемых преступлений. Девочке нужно было показать и рассказать, где во время совершения преступлений стояла мебель, описывать обстановку и т.д.
Опекун, до того как обратиться в полицию, советовалась с психологами, и те говорили, что много допрашивать девочку не будут.
В 2019 году девушке диагностировали депрессию. С психологическим истощением она попала в неврологический стационар. Психологи рекомендовали прекратить участие потерпевшей в следственных действиях и минимизировать стрессовые ситуации, но допросы продолжились.
Закон в России предписывает возбуждать отдельное уголовное дело на каждого обвиняемого, если преступление было совершено не в соучастии, и в случае заявительницы это увеличило число следственных действий.
Руководительница общественной организации приемных семей Татарстана Светлана Елакова рассказывала Би-би-си, что подобные ситуации ставят в странное положение и специалистов: коллегиальное взаимодействие между службами следственного комитета и психологами отсутствует, объясняла эксперт.
«Следственные органы сами по себе, а психологи сами по себе. И задаешься вопросом, захочется ли в следующий раз обращаться в полицию, или просто захочется сделать так, чтобы ребенку стало хорошо и родителям стало хорошо? У меня сейчас четкое ощущение, что у нас есть большая машина государственная, которая в муку перемалывает, не думая о том, кто что чувствует, как это скажется в дальнейшем на конкретном ребенке, конкретной семье, на будущем этого ребенка», - говорит она.
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