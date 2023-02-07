Преступники зарабатывают в Эстонии сотни миллионов, государство не в силах препятствовать этому

Согласно результатам впервые проведенного в Эстонии анализа преступных доходов, показатели таковых за 2020 год могут составить 1,7 процента ВВП, то есть 458 миллионов евро. При этом было арестовано имущество на 10,7 миллинов ​​евро, или 0,04 процента ВВП, и конфисковано имущество на сумму 2,24 миллиона евро. Эта мера помогла воспрепятствовать получению дохода от преступной деятельности на 2,3 процента.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что относительно этого показателя Эстония находится на среднем европейском уровне, но у государства большие амбиции.

«Преступление не должно приносить прибыль - это простой принцип. Именно поэтому мы поставили перед собой цель увеличить процент выявления и конфискации полученного преступным путем имущества, а также улучшить процесс возмещения вреда, причиненного преступлением, - заявил министр. - Речь идет как о чувстве безопасности людей, так и о справедливости. Важно понимание, что прибыль, полученная преступным путем, в любой момент может быть конфискована, а преступник понесет наказание».

Министр добавил, что в ближайшие два года МВД в сотрудничестве с другими министесртвами и государственными ведомостями планирует выступить с предложениями, которые существенно поспособствуют борьбе с криминальным доходом.

По словам Ляэнеметса, ознакомительные поездки, тренинги, различные зарубежные стажировки, а также анализы и исследования наших учреждений дадут основу, благодаря которой можно будет начать подготовку возможных изменений в организации работы учреждений, а также в законодательстве.