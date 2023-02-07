По данным Министерства внутренних дел, в Эстонии полученный преступным путем доход в 2020 году мог составить в среднем 458 миллионов евро. За счет конфискации имущества уровень предотвращения преступлений составил в среднем 2,3 процента.
Преступники зарабатывают в Эстонии сотни миллионов, государство не в силах препятствовать этому
Согласно результатам впервые проведенного в Эстонии анализа преступных доходов, показатели таковых за 2020 год могут составить 1,7 процента ВВП, то есть 458 миллионов евро. При этом было арестовано имущество на 10,7 миллинов евро, или 0,04 процента ВВП, и конфисковано имущество на сумму 2,24 миллиона евро. Эта мера помогла воспрепятствовать получению дохода от преступной деятельности на 2,3 процента.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что относительно этого показателя Эстония находится на среднем европейском уровне, но у государства большие амбиции.
«Преступление не должно приносить прибыль - это простой принцип. Именно поэтому мы поставили перед собой цель увеличить процент выявления и конфискации полученного преступным путем имущества, а также улучшить процесс возмещения вреда, причиненного преступлением, - заявил министр. - Речь идет как о чувстве безопасности людей, так и о справедливости. Важно понимание, что прибыль, полученная преступным путем, в любой момент может быть конфискована, а преступник понесет наказание».
Министр добавил, что в ближайшие два года МВД в сотрудничестве с другими министесртвами и государственными ведомостями планирует выступить с предложениями, которые существенно поспособствуют борьбе с криминальным доходом.
По словам Ляэнеметса, ознакомительные поездки, тренинги, различные зарубежные стажировки, а также анализы и исследования наших учреждений дадут основу, благодаря которой можно будет начать подготовку возможных изменений в организации работы учреждений, а также в законодательстве.
Советник Министерства внутренних дел Мати Омблер отметил, что, хотя подобный анализ проводится в Эстонии впервые, масштабы скрытой преступности уже неоднократно анализировались в других частях мира.
«Несмотря на это, до сих пор не удалось найти действенных методов решения этой проблемы. Это связано как со скрытностью, характеризующей преступную деятельность, так и с недостатком статистических данных», - сказал советник.
На основе данных, приведенных в анализе, можно говорить о вероятности того, что годовой доход, полученный преступным путем в Европейском союзе, мог составлять в среднем 584 миллиарда евро, и что путем конфискации имущества на уровень преступлений удалось повлиять лишь в размере 2 процентов.
В анализе приводились данные о торговле наркотиками, оружием и людьми, контрафакции и пиратстве товаров, организованной преступности против собственности, экологических преступлениях, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и коррупции, киберпреступности и отмывании денег. Кроме того, в качестве корня преступности рассматривалась теневая экономика, а также оценивалась способность правоохранительных органов финансово влиять на преступность.