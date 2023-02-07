ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Латвии горит завод по производству дронов

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (ГПСС), во вторник после 15:00 поступил вызов о возгорании в производственном здании в Марупской волости. На месте происшествия спасатели обнаружили, что здание горит открытым пламенем, огонь быстро распространяется, образуется сильное задымление.

К работам по тушению привлечены почти 50 пожарных, девять автоцистерн, три трапа и автохимовоз, а также пожарная команда международного аэропорта «Рига» с автоцистерной и личным составом.

Представитель аэропорта «Рига» Илзе Сална сообщила агентству ЛЕТА, что к тушению пожара привлечена одна из пяти пожарных команд аэропорта. Пожарные аэропорта участвуют в тушении пожара с помощью единственной в Латвии пожарной машины определенного типа, емкость бака которой составляет 35 тонн воды. На работу аэропорта пожар не повлиял.

Принимая во внимание тот факт, что в производственном корпусе наблюдается повсеместное задымление и присутствуют различные вещества, ГПСС призывает жителей близлежащих районов закрыть окна и двери своих домов и выключить вентиляцию во избежание вреда для здоровья.

Представители Edge Autonomy подтвердили, что возгорание произошло на производственном объекте, но дальнейших комментариев не дали. Заместитель директора предприятия Янис Вилманис признал, что пожар причинил большой ущерб.

Как сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении Марупского края, ГПСС обратилась в муниципальную полицию с просьбой оказать помощь в организации дорожного движения.

Регулированием дорожного движения займется муниципальная полиция. Самоуправление просит водителей выбирать по возможности другие маршруты передвижения и не приближаться к месту пожара.

Галерея: пожар на предприятии Edge Autonomy

Edge Autonomy (ранее UAV Factory) производит технологии беспилотных систем, которые поставляются государственным, коммерческим и академическим клиентам почти в 70 странах, в том числе для нужд украинской армии.

В 2021 году Edge Autonomy работала с оборотом в 8,661 миллиона евро и получила прибыль в размере 546,356 евро.